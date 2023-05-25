Samanyolu Haber /Politika / 'İlk defa manipülasyonlar, montajlar, yalanlar olmadan konuşabildik' /25 Mayıs 2023 00:11

'İlk defa manipülasyonlar, montajlar, yalanlar olmadan konuşabildik'

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Babala TV'de konuk olduğu Mevzular Açık Mikrofon programı yayınlandı.

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Gerçek Gündem'de yer alan habere göre CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna sayılı günler kala BaBaLa TV’de Oğuzhan Uğur’un moderatörlüğünü üstlendiği “Mevzular Açık Mikrofon” programının 15. bölümüne konuk oldu.

14 Mayıs’tan önceki program teklifini “provokasyonlarla ilgili çekinceler” nedeniyle reddeden Kılıçdaroğlu, ikinci tur öncesinde Uğur’un sosyal medya hesaplarından yaptığı daveti kabul etti. Kılıçdaroğlu’nun katıldığı programın çekimleri yedi saatten uzun sürdü.

21:30 itibariyle program YouTube'ta Babala TV kanalında yayınlandı. Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından programı paylaşarak "İlk defa manipülasyonlar, montajlar, yalanlar, iftiralar, türlü türlü sahtekarlıklar olmadan, yüz yüze konuşabildik, tanışabildik…" dedi.
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