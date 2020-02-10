Samanyolu Haber /Ekonomi / İlk ekip İstanbul'da mesaiye başladı /10 Şubat 2020 12:05

İlk ekip İstanbul'da mesaiye başladı

İstanbul'a taşınma sürecini başlatan Merkez Bankası, Ümraniye'de bulunan TMSF denetimindeki binayı kiralayarak bazı birimlerini buraya aktardı. Ankara'dan gelen ilk ekip bu hafta mesaiye başlayacak. Faiz kararlarının alındığı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantıları hem Ankara hem de İstanbul'da yapacak.

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Hürriyet gazetesinden Neşe Karanfil'in haberine göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İstanbul’a taşınma sürecini başlattı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’ndan (TMSF) kiralanan Ümraniye’deki binaya ilk ekip taşındı. Ankara’dan bazı çalışanlar da bu hafta İstanbul’da mesaiye başlayacaklar. Öncelikli birimlerin taşınma süreci nisan ayının sonuna kadar tamamlanacak. Faiz kararlarının alındığı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantıları hem Ankara hem de İstanbul’da yapılabilecek.

MB kaynakları, Banka'nın İstanbul’a taşınmasının tek seferde ve dar bir zamana sıkışmış şekilde gerçekleşmesinin mümkün olmadığının görüldüğünü belirterek, geçiş sürecinin sorunsuz atlatılması ve taşınma aşamasında iş süreçlerinin kesintiye uğratılmaması için Ümraniye’de çalışma ofisi olarak bina kiralandığını söylediler.

Kaynaklar, şubat ayının ilk haftası itibariyle İstanbul çalışma ofisinin aktif hale getirildiğini kaydederken, nisan ayı sonuna kadar ise öncelikli bazı birimlerin taşınma işlemlerinin tamamlanmasının planlandığını belirttiler.

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