Samanyolu Haber /Gündem / İlk etapta 5 bin 800 doz Biontech aşısı Türkiye'ye ulaştı /24 Mart 2021 22:39

İlk etapta 5 bin 800 doz Biontech aşısı Türkiye'ye ulaştı

Biontech firması uzmanlarınca geliştirilen koronavirüs aşısından 5.800 dozluk kısmın Türkiye'ye ulaştığı belirtildi. Sağlık Bakan Fahrettin Koca, aynı aşıdan 4.5 milyon doz daha geleceğini ifade etti.

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Sağlık Bakan Fahrettin Koca, Biontech aşısının Türkiye'ye geldiğini duyurdu. Koca, ''Bu aşı ülkemizde ilk defa kullanılacak'' ifadelerine yer verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası yaptığı açıklamada, "Hâlihazırda kullandığımız aşıdan farklı bir aşı olan BioNTech aşısının testlerde kullanılacak olan ilk 5.800 dozu ülkemize ulaştı. Uygulanmak üzere, bu ay 4.5 milyon doz daha gelecek. Bu sırada aşının testleri tamamlanmış olacak. Bu aşı da, aşı sırası gelenlere yapılacak" demişti.

''ÜLKEMİZDE İLK DEFA KULLANILACAK''

Bugün yeni açıklama yapan Koca, "Biontech aşısı geçen hafta 5.800 doz test edilmek üzere ülkemize ulaştı. Dün ise yaklaşık 750 bin doz aşı teslim aldık. Testler ve klinik araştırma dışında ilk kez Biontech aşısı geldi. Güvenlik testleri yapılıyor ve önümüzdeki hafta sırası gelen vatandaşlarımıza uygulanacak. Bugün ayrıca 700 bin dozdan fazla Biontech aşısı daha ülkemize ulaştı. Böylece yaklaşık 1.4 milyon doz kullanıma hazır aşı ulaşmış oldu. Bu aşı ülkemizde ilk defa kullanılacak. Aşı, saklama koşulları uygun olan her merkezimizde uygulanacak'' ifadelerine yer verdi.
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