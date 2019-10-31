Samanyolu Haber /Ekonomi / İlk etkiler başladı... ABD'li emeklilik fonu Türkiye'den çıkarıldı /31 Ekim 2019 15:33

İlk etkiler başladı... ABD'li emeklilik fonu Türkiye'den çıkarıldı

Eylül ayının sonunda California Eyaleti Yasama Meclisi, devlet emeklilik fonlarının Türkiye'de yatırımlarını geri çekmesi için sessiz sedasız düğmeye bastı.

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ABD Temsilciler Meclisi, Ermeni soykırımı iddialarını resmen tanıyan bir karar tasarısını önceki gün kabul etti. Tasarı 11'e karşı 405 oyla Temsilciler Meclisi'nden geçti.

CALIFORNIA, EYLÜL'DE TASARIYI ONAYLADI

Dünya gazetesinden Kerim Ülker'in haberine göre, Washington’un “Demokles’in Kılıcı” olarak Türkiye üzerinde tehdit olarak kullandığı bu kararı protesto eden Türkiye’nin bundan sonraki adımı ne olacak merak konusu olurken ABD'nin çoktan harekete geçtiği belirtildi.

Haberde şu ifadelere yer verildi:

"Bu sürecin ekonomik yansımaları olacak. Uzun zamandır Türkiye’ye yönelik kampanyalarını yoğunlaştıran, lobi faaliyetlerini artıran Ermeni diasporası yatırım süreçlerine de etkili olmayı sürdürüyor. Bunlar arasında en dikkat çekeni olanı ise Ermeni nüfusunun yoğun olduğu California’da beş yıldır devam eden bir kararın hayata geçmesi oldu. Eylül ayının sonunda California Eyaleti Yasama Meclisi, devlet emekli fonlarının Türkiye’de yatırımlarını geri çekmesi için sessiz sedasız düğmeye bastı. Bununla ilgili yasayı hayata geçiren California Eyaleti Yasama Meclisi, ülkenin en büyük kamu fonlarından olan California Kamu Çalışanları Emeklilik Sistemi'ni (CalPERS) ve California Devlet Öğretmenleri Emekli Sistemi’ni (CalSTRS) 2025 Ocak ayına kadar Türkiye’deki varlıklarını çekmesini talep etti.
California Eyaleti Yasama Meclisi

Türkiye’ye karşı karar alan bu fonlardan CalPERS, 1.6 milyon kişinin 360 milyar dolarını yönetiyor. Türkiye’de ise bir dönem 185 milyon dolarlık parası vardı. Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin borsadaki hisselerine yatırım yapan fon, önemli miktarda devlet tahviline sahip. CalSTRS'in 950 bin üyesi ve 238 milyar doları var.

Türkiye, Washington ile ipleri iyice koparmak üzere. Bunun siyasi olduğu kadar ekonomik etkileri de olacak. Ancak burada asıl güç lobicilik faaliyetlerinde. Ermenistan bu konuda daha kararlı görünüyor."
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