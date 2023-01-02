İlk iki eşini öldürdü şartlı tahliye edildi; bir kadını daha katlettiği iddiasıyla tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, bir kadının İstasyon Mahallesi’ndeki metruk bir binanın girişine gömüldüğü ihbarını alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirtilen adreste yürütülen aramada 60 yaşındaki Mutlu M’nin cesedine ulaştı. Başında darp izi bulunan ve öldürüldüğü anlaşılan kadının cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.













Kadının birlikte yaşadığı Necati A, gözaltına alındı. İfade işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. Sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen Necati A’nın, ifadesinde, akşam evine gittiğinde Mutlu M’yi ölü bulduğunu, daha önce cinayet işlediği için kimsenin kendisine inanmayacağını düşündüğü için durumu polise bildirmediğini, el arabasıyla taşıdığı cesedi evinin yaklaşık 50 metre ilerisindeki metruk binanın girişine gömdüğünü söylediği öğrenildi.





KATİLLERİ SALAN, MASUMLARI YAKAN SARAY ADALETİ(!)





Eli kanlı katilleri, canileri salıveren Erdoğan'ın 'Saray' adaleti, yıllardır sudan bahanelerle yüzbinlerce masum insanı hapishanelerde çürütüyor.







Seri katilleri salıvermekte oldukça 'hukuka saygılı' olan Erdoğan'a biat hukuku ile bağlı olanlar, ölümün eşiğindeki hasta çocukların annelerine aynı şefkati göstermiyor.







Hasta tutukluları salıvermeyen, anneyi ve babayı, aynı anda hukuksuz ithamlarla tutuklayan, yavrularını sokak ortasında bırakan, yüzlece bebek ve çocuğu demir parmaklıklar ardında büyümesine sebep olan sözde bir adalet anlayışı ile karşı karşıyayız.



Necati A’nın, 1984 yılında ilk eşi Emine A’yı bıçaklayarak, cezaevinden tahliye olduktan sonra da 2003 yılında ikinci eşi Fatma A’yı ütüyle yakarak öldürdüğü ortaya çıktı. Sanığın, 2 yıl önce Covid-19 tedbirleri kapsamında şartlı tahliye edildiği, yaklaşık 1 aydır da Mutlu M. ile dini nikahlı yaşadığı öğrenildi.