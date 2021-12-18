Samanyolu Haber /Gündem / İlk İngilizce Sanal Uluslararası Risale-i Nur Kamp /18 Aralık 2021 17:48

İlk İngilizce Sanal Uluslararası Risale-i Nur Kamp

ABD’de bulunan Respect İslam Enstitüsü ilk ‘İngilizce Sanal Uluslararası Risale-i Nur Kamp’ını düzenliyor.

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18-19 Aralık Cumartesi ve Pazar günü New York saati ile sabah 9:00 akşam 19:30 arası yapılacak olan sanal kampın konuşmacıları Risale-i Nur üzerine uzman akademisyenler olacak. Konuşmacılar arasında Dr. Masheed Ansari, Kerim Balcı, Dr. Muhammad Abdulghani, Yusuf Bayram, Dr. Salih Yücel, Tuba Kaya, Dr. Mehmet Özalp, İsa Palamar ve Dr. Züleyha Çola yer alıyor.

Respect’in halkla ilişkiler temsilcisi Beytullah Çolak “Geçen hafta sonu Türkçe yapılan sanal kampa ilgi çok iyiydi. Aynı ilgiyi ve çevreye duyurma gayretini İngilizce için de bekliyoruz. Hekimoğlu İsmail ağabeyin Risaleleri  Amerika’ya ilk defa getirdiği 60’lı yıllardaki gibi heyecanlıyız” ifadelerini kullandı.


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