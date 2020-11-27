"İlk kavgaları Arınç yüzünden oldu"

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Feramuz Üstün katıldığı bir tv kanalında yayınlanan programda Davutoğlu ile Erdoğan arasındaki ilk kavganın Bülent Arınç nedeniyle yaşandığını söyledi. Üstün, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arınç'ın görevden alınmasını istiyordu. Ahmet Davutoğlu, 'bu hükûmetin başbakanı benim' diyerek Bülent Arınç'ı görevden almadı" ifadelerini kullandı.





Fitili parsel parsel tartışması ateşledi





Üstün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dönemin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile Başbakan Yardımcısı olan Bülent Arınç arasında yaşanan parsel parsel tartışmanın ardından, Davutoğlu'na Arınç'ı görevden alması için talepte bulunduğunu söyledi.





İkili arasındaki 'parsel parsel' tartışmasının partiye ciddi zararlar verdiğini söyleyen Üstün, "Böyle bir atmosferin ortaya çıkmasından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan Arınç'ın görevden alınmasını istiyordu. Ahmet Davutoğlu, 'bu hükûmetin başbakanı benim' diyerek Bülent Arınç'ı görevden almadı. Davutoğlu bu kadar vefalı biri işte" dedi.