İlk kez bir günde Çin dışında daha fazla yeni virüs vakası tespit edildi

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), ilk kez bir günde Çin dışında daha fazla yeni koronavirüs vakası tespit edildiğini açıkladı. Salı gününün verilerine göre, Çin'deki yeni vaka sayısı 411 iken, Çin dışındaki ülkelerdeki yeni vaka toplamı 427'ye ulaştı.





WHO Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, koronavirüs salgınının henüz pandemi kategorisine ulaşmadığını, dünyada eşzamanlı olarak çok yaygın bir şekilde çok fazla sayıda insanı tehdit eder hale gelmediğini kaydetti.





Virüsün yayılmasını önlemek için aldığı önlemler bakımından Çin'i öven Ghebreyesus, 19 kişinin öldüğü İran gibi ülkelerde artan vaka sayısının kaygı verici olduğunu söyledi.









İran: Bir kenti ya da kasabayı karantinaya almaya düşünmüyoruz

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkede herhangi bir kenti ya da kasabayı karantinaya almayı planlamadıklarını söyledi. Ruhani, sadece bireylerin karantinaya alınacağını belirtti.

Yetkililer halkı koronavirüsün ülkede görüldüğü ilk kent olan Kum'a gitmemeleri yolunda uyardı. Ancak Şiiler için kutsal bir kent olan Kum'da hiçbir türbe ziyarete kapatılmadı.

İran'da son bir hafta içinde koronavirüs sonucu 19 kişinin öldüğü açıklandı. Resmi vaka sayısı ise 139.

Komşu ülkeler Afganistan, Bahreyn, Irak, Kuveyt, Umman ve Pakistan'daki koronavirüs vakalarının da İran kaynaklı olduğu düşünülüyor.









Irak'ta ilk ve orta dereceli okullarla üniversiteler 10 gün kapalı

Irak'ta koronavirüs nedeniyle tüm ilk ve orta dereceli okullar ile üniversiteler 10 gün kapatıldı.

Ülkede 10 gün boyunca sinemalar, kulüpler ve kafeler de kapalı olacak.

Irak'ta salgının yayılmasını önlemek için halka açık tüm toplantılar da yasaklandı.

Kuveyt ve Bahreyn de daha önce benzer önlemler almıştı.



Avrupa'da yeni koronavirüs vakalarının görüldüğü ülkelere Avusturya, Hırvatistan ve İsviçre'nin ardından Yunanistan, Kuzey Makedonya ve Norveç de eklendi.

Gürcistan'da ilk, Pakistan'da ise ilk iki vaka açıklandı.

Böylece, koronavirüs ve yol açtığı Covid-19 adlı hastalığın görüldüğü ülke sayısı 40'ı geçti. Vakaların doğrudan İtalya'daki salgınla bağlantılı olduğu ve buradan yayıldığı düşünülüyor.

Dünyada toplam vaka sayısı 80 bini aşarken, gelişmeler finans piyasalarını da olumsuz etkiledi ve 5 gündür borsalarda düşüş kaydedildi.





Yunanistan'da ilk vaka

Yunanistan Sağlık Bakanlığı temsilcisi Sotiris Tsiodras, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, İtalya'nın kuzey bölgesini ziyaret edip ülkeye dönen 38 yaşındaki Selanikli bir kadında virüsün teşhis edildiğini duyurdu.

Karantinaya alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Hükümet, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla toplu taşımanın kısıtlanması, spor faaliyetlerinin durdurulması, kilise ve okul faaliyetlerinin kısıtlanmasına karar vermişti.

Okullar, eğitim amaçlı İtalya gezilerini iptal etti.

Yayılma İtalya kaynaklı

Avrupa'da Avusturya, Hırvatistan, İsviçre, Yunanistan ve Kuzey Makedonya'ya ek olarak Brezilya ve Cezayir'de yetkililer, ülkelerinde görülen vakaların İtalya'ya seyahat eden kişilerden kaynaklandığını açıkladı.

İtalya'da vaka sayısı 400'e yükselirken, can kaybı da 12 oldu. Virüs bulaşanlar arasında dört çocuğun da bulunduğu bilgisi verildi.

Lombardiya Bölge Başkanı Attilio Fontana, bir çalışma arkadaşının pozitif çıkması nedeniyle kendisinin de 2 hafta gönüllü karantinaya gireceğini açıkladı. Fontana, ilk testler negatif çıksa da önlem olarak bu kararı aldığını söyledi.

İtalya'ya komşu ülkeler ise "orantısız bir önlem olacağı" gerekçesiyle sınırları kapatmama kararı aldı.

Salı günü toplanan Fransa, Almanya, İtalya Sağlık Bakanları ile Avrupa Komisyonu yetkilileri sınırların açık tutulacağını söyledi.

İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, "Sınırlara saygı duymayan bir virüsten bahsediyoruz" dedi. Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn da komşuların durumu 'çok, hem de çok ciddiye aldıklarını' ifade etti.





