Samanyolu Haber /Gündem / İlk kez cevap verdiler! Cumhurbaşkanı'nın kaç uçağı var? /05 Ocak 2021 16:27

İlk kez cevap verdiler! Cumhurbaşkanı'nın kaç uçağı var?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaç uçağı olduğu sorusuna ilk kez cevap verdi.

İlk kez cevap verdiler! Cumhurbaşkanı'nın kaç uçağı var?

Cumhurbaşkanlığı’na ait kaç tane uçak olduğu verilen soru önergesi ile ortaya çıktı. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer’in bütçe görüşmeleri esnasında verdiği önergeyle Cumhurbaşkanlığı’na ait uçak sayısını sordu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çakırözer’in sorusuna yazılı cevap verdi. Konuyla ilgili ilk kez cevap veren Oktay, “Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı envanterine kayıtlı 8 uçak mevcuttur.” dedi.

TÜRKİYE, DÜNYANIN EN FAZLA VIP UÇAĞINA SAHİP ÜLKE
Fuat Oktay’tan gelen cevapla ilgili konuşan CHP’li Çakırözer, sadece bir kişiye ait 8 uçak bulunmasının çok fazla olduğunu ifade ederek, “Bunlar sadece Cumhurbaşkanı'nın uçakları. Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'na ait VIP uçaklar da eklendiğinde bu sayı 15-16'ları bulmakta. Bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında bulunan VIP uçak sayısı eklendiğinde Türkiye, dünyanın en fazla VIP uçağına sahip ülkesi. Bu kadar VIP uçak kabul edilemez.” değerlendirmesinde bulundu.
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