İlk kez duyacaksınız: Yeni 15 Temmuz belgeseli ‘Spoiler: Apolet Perdesi’ yayında

Yıl dönümüne günler kala, 15 Temmuz'a dair önemli bir çalışmaya imza atıldı. ‘Spoiler: Apolet Perdesi’ Belgeseli Youtube'den yayınlandı.





Belgeselde ilk kez duyacağınız çok önemli şahitliklere yer veriliyor.





Belgeselde dönemin Genelkurmay Başkan’ı Hulusi Akar’ın Karargâhta yaptığı gizli toplantı ve çalışmalar, duyanların kulaklarına inanmadığı sözleri ile darbe hazırlığının ayrıntıları ilk kez ortaya çıkarıldı.





Tanıklar Akar’ın gizli toplantıda, ‘’1919’a götürmemeleri için 1980’e döneceğiz!’’ diye konuştuğunu anlattı.





Bu belgeselde şu başlıklar dikkatleri çekti:





Orgeneral Akın Öztürk, neden Suriye savaşına karşı çıktı?





Erdoğan’ın savaş isteğinin arka planında ne vardı? Hava Kuvvetleri’ni neden bitirmek istediler?





AKP Milletvekili Şirin Ünal ve eski MİT Müsteşarı Hakan Fidan gece yarısı Akın Öztürk’ten ne istedi?





Akın Öztürk’ün Komutanlar toplantısına götürdüğü mektupta ne yazıyordu? Kuvvet Komutanları ve Genelkurmay Başkanı nasıl yan çizdi?





15 Temmuz’un emirlerini veren komutanlar ve onların eşlerinin ilk kez duyacağınız şüpheli açıklama ve hareketleri neydi?





O gecenin kara kutusu dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal, Akın Öztürk’e neden ‘ağabey yapmak zorundaydım’ dedi?





Bir Orgeneral adım adım ateşe nasıl atıldı? O tuzağın belgeleri ne? Şahitlerinden çok konuşulacak ifşalar.





Bu belgesel 15 Temmuz’a giden süreci ve o gecenin merak edilen sorularına cevap veriyor. BM kararı ile aklanan Orgeneral Akın Öztürk’ün penceresinden ortaya çıkan gerçekler 15 Temmuz senaryosunun saklanan gerçeklerini ortaya çıkarıyor.





5 önemli askerin açıklamaları ve uzun bir araştırma süreci ile hazırlanan 48 dakikalık 4K kalitesinde çekilen belgesel bir dönemin saklanan filmini gün yüzüne çıkarıyor.





Spoiler: Apolet perdesi yayında.







