Samanyolu Haber /Gündem / İlk kez duyacaksınız: Yeni 15 Temmuz belgeseli ‘Spoiler: Apolet Perdesi’ yayında /11 Temmuz 2025 11:30

İlk kez duyacaksınız: Yeni 15 Temmuz belgeseli ‘Spoiler: Apolet Perdesi’ yayında

15 Temmuz’un sırrı çözüldü! Dönemin Yüksek Askerî Şura Üyesi Orgeneral Akın Öztürk’ün, en yakın çalışma arkadaşları, çok önemli bilgileri ‘Spoiler: Apolet Perdesi’ belgeselinde açıkladı. Özel kaleminden istihbarat başkanına, Akın Öztürk döneminin Hava Kuvvetleri Karargahı’ndaki kilit isimler konuştu.

SHABER3.COM

Yıl dönümüne günler kala, 15 Temmuz'a dair önemli bir çalışmaya imza atıldı. ‘Spoiler: Apolet Perdesi’ Belgeseli Youtube'den yayınlandı. 

Belgeselde ilk kez duyacağınız çok önemli şahitliklere yer veriliyor. 

Belgeselde dönemin Genelkurmay Başkan’ı Hulusi Akar’ın Karargâhta yaptığı gizli toplantı ve çalışmalar, duyanların kulaklarına inanmadığı sözleri ile darbe hazırlığının ayrıntıları ilk kez ortaya çıkarıldı. 

Tanıklar Akar’ın gizli toplantıda,  ‘’1919’a götürmemeleri için 1980’e döneceğiz!’’ diye konuştuğunu anlattı.

Bu belgeselde şu başlıklar dikkatleri çekti:  

Orgeneral Akın Öztürk, neden Suriye savaşına karşı çıktı?

Erdoğan’ın savaş isteğinin arka planında ne vardı? Hava Kuvvetleri’ni neden bitirmek istediler?

AKP Milletvekili Şirin Ünal ve eski MİT Müsteşarı Hakan Fidan gece yarısı Akın Öztürk’ten ne istedi?

Akın Öztürk’ün Komutanlar toplantısına götürdüğü mektupta ne yazıyordu? Kuvvet Komutanları ve Genelkurmay Başkanı nasıl yan çizdi?

15 Temmuz’un emirlerini veren komutanlar ve onların eşlerinin ilk kez duyacağınız şüpheli açıklama ve hareketleri neydi?

O gecenin kara kutusu dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal, Akın Öztürk’e neden ‘ağabey yapmak zorundaydım’ dedi?

Bir Orgeneral adım adım ateşe nasıl atıldı? O tuzağın belgeleri ne? Şahitlerinden çok konuşulacak ifşalar.

Bu belgesel 15 Temmuz’a giden süreci ve o gecenin merak edilen sorularına cevap veriyor. BM kararı ile aklanan Orgeneral Akın Öztürk’ün penceresinden ortaya çıkan gerçekler 15 Temmuz senaryosunun saklanan gerçeklerini ortaya çıkarıyor.

5 önemli askerin açıklamaları ve uzun bir araştırma süreci ile hazırlanan 48 dakikalık 4K kalitesinde çekilen belgesel bir dönemin saklanan filmini gün yüzüne çıkarıyor.

Spoiler: Apolet perdesi yayında.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İlk kez duyacaksınız: Yeni 15 Temmuz belgeseli ‘Spoiler:... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:02:01