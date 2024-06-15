İlk kez G7'ye katılan Papa yapay zekanın tehlikelerine karşı uyardı

Euronews'te yer alan habere göre İtalya'nın güneyinde düzenlenen G7 Zirvesi'ne yapay zekanın tehlikeleri ve vaatleri üzerine özel bir oturumda konuşma yapmak üzere davet edilen Papa Francis, liderlere hitap etti.



G7 Zirvesi'ne katılan ilk papa ünvanına kavuşan Papa Francis oturumda yaptığı konuşmada, uluslararası zirvelerin, hükümet politikalarının ve şirket yönetim kurullarının gündeminde giderek daha fazla yer alan bir konuya etik bir bakış açısı sundu.



yapay zekanın geliştirilmesi ve kullanılmasında insan onurunun ön planda tutulması çağrısında bulunarak, böylesine güçlü bir teknolojinin insan ilişkilerini algoritmalara dönüştürme riski taşıdığı uyarısında bulundu.



"Bağımsız olarak nasıl seçim yapacağını biliyor gibi görünen makinelerin mucizeleriyle karşı karşıya kaldığımızda, bazen dramatik ve acil yönleriyle karşı karşıya kaldığımızda bile karar vermenin her zaman insana bırakılması gerektiği konusunda çok net olmalıyız" dedi.



"İnsanların kendileri ve yaşamları hakkında karar verme yetilerini ellerinden alırsak, onları makinelerin seçimlerine bağımlı hale getirerek insanlığı umutsuz bir geleceğe mahkûm etmiş oluruz," diye ekledi.



Francis, politikacıların YZ'nin insan merkezli kalmasını sağlamada öncülük etmeleri gerektiğini, böylece silahların ve hatta daha az öldürücü araçların ne zaman kullanılacağına ilişkin kararların her zaman makineler değil insanlar tarafından alınmaya devam edeceğini söyledi.



Francis ayrıca otonom silahları da eleştirerek, bir insanı öldürüp öldürmeme kararının asla makinelere bırakılmaması gerektiğini söyledi.



"Silahlı çatışma trajedisi ışığında, 'ölümcül otonom silahlar' gibi cihazların geliştirilmesi ve kullanımının yeniden gözden geçirilmesi ve nihayetinde kullanımlarının yasaklanmasının aciliyet arz ettiği konusunda ısrar etmeme izin verin. Bu da, daha fazla ve uygun insan kontrolünün sağlanmasına yönelik etkili ve somut bir taahhütle başlar. Hiçbir makine asla bir insanın canını almayı tercih etmemeli," dedi.



Büyük ölçüde Papa'nın endişelerini yansıtan G7 sonuç bildirisinde liderler, yapay zekayı "insan merkezli" tutmak için onu çevreleyen yönetişim ve düzenleyici çerçeveleri daha iyi koordine etme sözü verdi. Aynı zamanda, makinelerin insan işçilerin yerini almasının işgücü piyasaları ve suçluluğu tahmin eden algoritmaların adalet sistemi üzerindeki potansiyel etkilerini de kabul ettiler.



"Ortak demokratik değerlerimiz ve insan haklarına saygı doğrultusunda, ekonomik büyümeyi ve sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen, faydaları azami düzeye çıkaran ve riskleri yöneten, kapsayıcı, insan merkezli bir dijital dönüşümün peşinde olacağız" denildi.



Papa Francis zirveye katılarak, OpenAI'nin ChatGPT sohbet robotu tarafından başlatılan gelişmiş yapay zeka uygulamalarının ardından yapay zeka konusunda daha güçlü önlemler için baskı yapan ülkeler ve küresel aktörler arasına katıldı.



Silahlar konusunda G7 liderleri, yapay zekanın askeri alandaki etkisini ve "sorumlu gelişim ve kullanım için bir çerçeveye duyulan ihtiyacı" kabul ettiklerini söylediler. Devletleri, "Yapay zekanın askeri kullanımının sorumlu olduğundan, başta uluslararası insancıl hukuk olmak üzere yürürlükteki uluslararası hukuka uygun olduğundan ve uluslararası güvenliği artırdığından" emin olmaya teşvik ettiler.