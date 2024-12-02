İlk kez! İşte isim isim, 15 Temmuz'da sokakları kana bulayan caniler

Görselleriyle İsimleriyle MİT unsurları









15 Temmuz gerçeklerini gün yüzüne çıkaran araştırmalarıyla dikkatleri üzerine çeken Selçuk Adıgüzel ‘İlk kez! İsim isim sokaktaki caniler’ videosunu yayınladı.‘’15 Temmuz kapsamında askerin savunması iki temele dayanıyordu. İlki yurt çapında yaygın terör olayları olduğu için kolluk gücüne destek oldukları ve kışlalara terörist saldırılar için emniyet görevi yaptıkları. İkincisi bu olayın bir MİT organizasyonu olduğu hususuydu. Mahkemeler bunu hiç araştırmadı ve sanıklar suçtan kurtulmak için bahane bulmaya çalışıyor dedi. Bu videoda sahadaki terör örgütü mensuplarını ve MİT unsurlarını isim isim ve görüntü kayıtlarıyla açıklıyoruz.’’ diyen Adıgüzel, yayınladığı videoda şu başlıkları ele aldı.Askerin karşısına hangi terör örgütü sürüldü?Sivil katliamı yaptılar mı?