İlk kez kaydedildi: Bakın ölünce beyinde en son neler oluyor

Bilim insanları, ölen bir insanın beyninin işlevlerinin "rüya gören, geçmişi hatırlayan veya meditasyon yapan" bir insan beyniyle aynı faaliyetlerde bulunduğunu tespit etti.









ABD'de bulunan Louisville Üniversitesi araştırma ekibinden Dr. Ajmal Zemmar, kişinin ölümünden önce beynin, insan ömründeki önemli anları son kez hatırlayabileceğine işaret etti.









ABD'de epilepsi tedavisi gören 87 yaşındaki bir hastanın elektroensefalografi (EEG) ile beyin aktiviteleri incelenirken hasta aniden kalp krizi geçirdi.Elektroensefalografiye bağlı olan hastanın hayatını kaybederken son beyin aktiviteleri de 15 dakika boyunca kayıt altına alındı.87 yaşında hayatını kaybeden kişinin beyin aktivitelerinin 15 dakika boyunca devam ettiği ortaya konulurken, bu gelişmenin ölüm anında neler yaşandığına dair perde araladığı kaydedildi.Zemmar, beyin hareketliliğinin hayatın ne zaman sona erdiği ve organ bağışının zamanlamasına dair algıları değiştirebileceğine dikkati çekti.Araştırmanın sonuçları, Yaşlanma Nörobiliminde Sınırlar dergisinde yayımlandı.