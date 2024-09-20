İlk kez konuştu: Fatih Terim'den aldığı paraları ne yaptı?

Denizbank'ın Florya ve Büyükdere şubelerinde geçmişte müdürlük yapan Seçil Erzan'ın başını çektiği ve aralarında Fatih Terim, Fernando Muslera, Arda Turan ve Emre Belözoğlu gibi ünlü futbolcuların yer aldığı dolandırıcılık davasında en son Fatih Terim ifade verdi. Dava boyunca en çok konuşulan ve ne diyeceği merak edilen isim olan Terim'in ifadesi sonrası, dava yeniden hareketlendi.







Tutuklu yargılanan Seçil Erzan'ın davası bugün görülmeye devam ediyor. Duruşmada tutuklu sanıklar Seçil Erzan ile Ali Yörük ve 4 tutuksuz sanık hazır bulundu. Duruşma, sanık ve müştekilerin yoklamasıyla başladı. Seçil Erzan, Fatih Terim'in mahkemeye verdiği ifade üzerine savunmasını yaptı.





'FON ADI ALTINDA HİÇBİR ZAMAN PARA ALMADIM'

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Erzan, savunmasında, şu ifadeleri kullandı:





"Fatih Terim'in hesap hareketlerini istememe rağmen bana gelmedi. Fatih Terim'in banka hareketleri birbiriyle eşleşmekte. Böyle bir durumda, hesabına giren ve çıkan miktar aynı olduğunda 3 milyon dolar kaybın olmadığı raporlarla belli. Ben bunları daha sonra çıkarıp nokta hesabı da yapacağım. Ben Fatih Terim'den fon adı altında hiçbir zaman para almadım. Sadece aramızdaki dostane ilişkiden kaynaklı bir 300 bin dolar bir de 400 bin dolar verildi. 'Ev al, arsa al' diye değerlendirmemi istedi. Aramızdaki bankacılık ilişkimizden kaynaklı değil, aramızdaki ağabey-kardeş ilişkisinden kaynaklıydı. Ben daha sonra bu paraları onun hesabına yatırdım. Bunun dışındaki tüm bakiyesi kendi rızasıyla işlendi. Parayı ben kendim çekmedim, kendisi elden verdi."





FATİH TERİM'DEN ALDIĞI PARALARI NE YAPTI?

Erzan, ifadesinin devamında, "Fatih Terim hiçbir zaman zorla benden faizli para talep etmedi. Her zaman 'paramız var mı, ne kadar paramız var' diye sorardı. Ben Rüya'ya, hocaya ödeyebileceğimiz miktarı söylettim. Teftiş raporu ve bilirkişi raporlarında zaten gelen ve giden paraların eşit olduğu yazıyor. 2+2 4 eder. Bunu ispat edebiliriz. Hiçbir şekilde usulsüz bir işlem olmadı. Fatih Terim'den aldığım toplam 700 bin dolarla başkalarına faiz ödedim" dedi.





Erzan, "Ben başarılı bir şube müdürüydüm. Performansımdan dolayı ödül aldım. Seçil Erzan olduğum için değil, performansım nedeniyle ödül aldım" diye konuştu.

