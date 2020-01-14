Samanyolu Haber /Gündem / İlk kez ortaya çıktı... Elleri ve gözleri bağlı gözaltındaki rütbeli askerleri böyle dövdüler /14 Ocak 2020 11:50

İlk kez ortaya çıktı... Elleri ve gözleri bağlı gözaltındaki rütbeli askerleri böyle dövdüler

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası askerlere yapılan işkencelerden bazıları yeni ortaya çıkıyor.

Elleri ve gözleri bağlı gözaltındaki rütbeli askerleri böyle dövdüler

Twitter'da ilk kez yayınlanan görüntülerde 16 Temmuz sabahı erken saatlerde iddialara göre Gölbaşı Özel Kuvvetler Komutanlığı nizamiyesi olduğu belirtilen yerde elleri ve gözleri bağlanarak diz çöktürülen rütbeli askerler, polis ya da asker olduğu öne sürülen sivil kıyafetli kişiler tarafından acımasızca darp ediliyor. Görüntülerde bir kişinin savunmasız askerlerin yüzüne elindeki silahın kabzasıyla vurarak bayılttığı görülüyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İlk kez ortaya çıktı... Elleri ve gözleri bağlı gözaltındaki... Sonraki Haber >>

Elleri ve gözleri bağlı gözaltındaki rütbeli askerleri böyle dövdüler

Elleri ve gözleri bağlı gözaltındaki rütbeli askerleri böyle dövdüler

AKP'ye sert sözler...

AKP'ye sert sözler...

Müdürden kız öğrencilere hakaret!

Müdürden kız öğrencilere hakaret!

İran'ın füze saldırısında neden hiç kimseyi vuramadığı anlaşıldı

İran'ın füze saldırısında neden hiç kimseyi vuramadığı anlaşıldı

Soylu'nun burnundan kan geldi!

Soylu'nun burnundan kan geldi!

Umman Sultanı, BAE Veliaht Prensi'nin elini havada bıraktı

Umman Sultanı, BAE Veliaht Prensi'nin elini havada bıraktı

Kaza kaçınılmaz oldu

Kaza kaçınılmaz oldu

Alaska'da donmak üzere 23 gün sonra kurtardı

Alaska'da donmak üzere 23 gün sonra kurtardı

Lüks bina patlatıldı

Lüks bina patlatıldı

Minibüs markete daldı

Minibüs markete daldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:40:33