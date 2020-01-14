İlk kez ortaya çıktı... Elleri ve gözleri bağlı gözaltındaki rütbeli askerleri böyle dövdüler

Twitter'da ilk kez yayınlanan görüntülerde 16 Temmuz sabahı erken saatlerde iddialara göre Gölbaşı Özel Kuvvetler Komutanlığı nizamiyesi olduğu belirtilen yerde elleri ve gözleri bağlanarak diz çöktürülen rütbeli askerler, polis ya da asker olduğu öne sürülen sivil kıyafetli kişiler tarafından acımasızca darp ediliyor. Görüntülerde bir kişinin savunmasız askerlerin yüzüne elindeki silahın kabzasıyla vurarak bayılttığı görülüyor.