İlk kez oy kullanacak gençlere soruldu: Hangisine daha yakınsınız?

MetroPOLL Araştırma, 18-24 yaş arasındaki seçmenin ittifaklara bakışını araştırdığı ankette, genç seçmene "Hangi ittifaka daha yakınsınız" diye sordu.







Ankete katılanlardan yüzde 44,1'i, Millet İttifakı'na yakın olduğunu söylerken, yüzde 36,2'si de Cumhur İttifakı'na yakın olduğunu dile getirdi. Öte yandan "Fikrim/cevabım yok" diyenlerin oranı yüzde 19,7 oldu.



