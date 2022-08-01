Samanyolu Haber /Gündem / İlk kez oy kullanacakların partisi belli oldu /01 Ağustos 2022 13:12

İlk kez oy kullanacakların partisi belli oldu

ORC Araştırma'nın 24-29 Temmuz tarihleri arasında 51 ilde 2185 kişi ile yüz yüze yaptığı anket sonuçları yayımlandı. Araştırmaya göre ilk kez oy kullanacak seçmenlerin bu pazar seçim olsa yüzde 27'sinin kararsız olduğu gözüküyor. Parti bazında CHP'nin yüzde 22.5 ile birinci parti olduğu; AKP'nin ise yüzde 11.9'da kaldığı görülüyor.

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ORC Araştırma 51 ilde 2185 kişi ile yüz yüze yaptığı anket sonuçlarını yayımladı.

13 MİLYON Z KUŞAĞI OY KULLANACAK
Seçimin 2023 haziran ayında yapılması halinde 64 milyon seçmenin sandık başına gitmesi bekleniyor. Bu rakamın 13 milyonunu yani yüzde 16'lık bir bölümünü Z kuşağının oluşturması bekleniyor.

2018 seçimlerinde bu oran yüzde 7 iken 2023 seçimlerinde bu rakam yüzde 16'ya yükselecek. 

HER 4 KİŞİDEN BİRİ KARARSIZ
2023 seçimlerinde sandık başına gidecek olan Z kuşağı ayrıca seçimin kaderini belirleyecek. Araştırmaya göre bu seçimde ilk kez oy kullanacak Z kuşağı gençlerinin yüzde 27.0'sinin kararsızım dediği sonuçlara yansıdı. 

PARTİ BAZINDA CHP BİRİNCİ
Çalışmaya katılan ilk kez oy kullanacak seçmenlerin yüzde 22.5'i CHP'ye oy vereceğini bildirirken CHP bu sonuçla parti bazında en yüksek oy alan parti konumunda bulunuyor. CHP'yi yüzde 18.6 ile İYİ Parti takip ediyor.

CUMHUR Z KUŞAĞINI KAYBETTİ
Çalışmaya katılan ve ilk kez oy kullanacak seçmenlerin yalnızca yüzde 11.9'u AKP'ye oy vereceğini belirtirken MHP'ye oy vereceklerin oranı ise yalnızca yüzde 3.4 seviyesinde.

BÜYÜK FARK
İlk kez oy kullanacak seçmen tercihlerine göre Cumhur İttifakı 15.4 oy alırken, Millet İttifakı ise yüzde 41.1 seviyesinde seyrediyor.

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