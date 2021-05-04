İlk kez oy vereceklerle ilgili çarpıcı anket

MetroPOLL Araştırma Şirketi'nin kurucusu Özer Sencar, nisan ayı itibariyle partiler arası oy hareketleriyle ilgili yaptıkları araştırmanın sonuçlarını paylaştı.







Sancar, araştırmanın Türkiye genelinde NUTS 2 sistemine göre 26 bölgeyi esas alan 28 ilde tabakalı örnekleme ve ağırlıklandırma yöntemi ile 16-21 Nisan 2021 tarihleri arasında toplam 1752 kişi ile yapıldığını söyledi.





"24 Haziran 2018'de AKP'ye oy verenlerin yüzde 67'si bu pazar seçim olsa yine AKP'ye, yüzde 3'ü CHP'ye, yüzde 3.8'i İYİ Parti'ye, yüzde 2.7'si MHP'ye oy vereceğini söylüyor. Yüzde 17.6'sı ise kararsızlara gideceğini söyleyen Sencar ayrıca, 24 Haziran 2018 seçiminde yaşı tutmadığı için oy kullanamayanlar ve yaşı tuttuğu halde oy vermeyenlere dair detay da aktardı.





Buna göre 24 Haziran'da yaşı tutmadığı için oy kullanmayan seçmenlerin yüzde 33.5'i CHP'yi tercih etti. AKP'yi tercih edenlerin oranı yüzde 24 olurken, MHP'yi tercih eden seçmelerin oranı yüzde 6.5 olarak hesaplandı.





Yaşı tutmasına rağmen protesto amaçlı ya da bazı sebeplerle oy kullanmayan seçmenin ise yüzde 6.6'sı AKP'ye oy vereceğini ifade etti. Yüzde 15'i CHP'yi, yüzde 10.7'si MHP'yi tercih edeceğini kaydetti.



