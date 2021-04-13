Samanyolu Haber /Gündem / İlk kritik mahkeme görüldü: Sizin diplomatik dokunulmazlığınız mı var? /13 Nisan 2021 09:19

İlk kritik mahkeme görüldü: Sizin diplomatik dokunulmazlığınız mı var?

Amerika Birleşik Devletleri'nde New York İkinci Bölge Mahkemesi'ndeki Halkbank'ın temyiz davasında, tarafların sözlü savunmalarını yaptığı duruşma görüldü.

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Bankanın "Yabancı Devlet Dokunulmazlık Yasası" kapsamında ABD'de yargılanamayacağı gerekçesiyle temyiz mahkemesine yaptığı başvurunun ardından, üç yargıçtan oluşan heyet, tarafların argümanlarını dinledi.

Halkbank'ın avukatı Simon Latcovich, bu davanın ''emsalsiz'' olduğunu, ABD tarihinde savcılığın ilk kez yabancı bir devlete karşı dava açtığını ancak bankanın "Yabancı Devlet Dokunulmazlık Yasası" kapsamında yargılanamayacağını savundu.

Reuters'ın haberine göre Latcovich, ABD hükümetinin banka üzerinde cezai yargılama yetkisi olduğunu iddia etmek için hiçbir dayanağının bulunmadığını ve dokunulmazlığı hasebiyle Halkbank'ı yargılamanın Türkiye'yi yargılamak ile "eşanlamlı" olduğunu belirtti.

Bunun üzerine heyet başkanı Hakim Jose Cabranes, Halkbank avukatlarına bankanın ticari bir banka olup olmadığı, banka çalışanlarının diplomatik dokunulmazlıklarının bulunup bulunmadığı ve devlet görevlisi sayılıp sayılmadığı yönünde sorular yöneltti.

Savcılık ''Yabancı Devlet Dokunulmazlık Yasası"nın ceza davalarını kapsamadığını savundu ve Halk Bankası'nı isim vermeden İran'ı kastederek, ''ABD'nin en büyük düşmanlarından biri adına 1 milyar dolar kara para aklamaya çalışmakla'' suçladı.

Savcılık bankayı petrol gelirlerini altın, ardından İran'ın lehine nakit paraya çevirmek ve petrol gelirlerinin transferini haklı çıkarmak için de sahte gıda sevkiyatı yapmakla suçluyor.

Heyet Başkanı Hakim Cabranes, savcılığa, Türk hükümetinin banka çalışanlarına diplomatik dokunulmazlık sağlayıp sağmadığı sorusunu yöneltti.

Savcılık bunun üzerine eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın yargılandığını, diplomatik dokunulmazlık talebinin olmadığını ve Türk hükümetinin de bu yönde başvurusu bulunmadığını ifade etti.

Daha fazla belge istemeyeceğini belirten mahkeme heyeti duruşma sonunda karar açıklamadı. Ancak bu tarihin mayıs ayının başında olması bekleniyor.

Temyiz mahkemesinin Halk Bankası'nı haklı bulması durumunda dava düşecek, banka aleyhine karar vermesi durumunda ise federal mahkemede davanın görülmesine başlanacak.

Halkbank'a savcılar tarafından "ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını ihlal ettiği" ve "İran'ın gizlice 20 milyar dolarlık kısıtlanmış fonu transfer etmesine yardımcı olduğu" suçlamaları yöneltiliyor.
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