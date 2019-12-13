Samanyolu Haber /Politika / İlk mesajı "hayırlı cumalar" oldu /13 Aralık 2019 14:04

İlk mesajı "hayırlı cumalar" oldu

Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek Partisi ilk tweetini attı. O tweeti Davutoğlu da paylaştı.

SHABER3.COM

Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AKP) 13 Eylül'de istifa eden ve Gelecek Partisi'ni kuran Ahmet Davutoğlu bugün partisinin programını ilan etti. 

Davutoğlu, AKP'yi Twitter'dan takip etmeyi bırakırken Gelecek Partisi, ilk tweetini attı.

DAVUTOĞLU DİĞER PARTİLERE DE MESAJ VERDİ

Tweette AKP, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Halkların Demokratik Partisi (HDP), İyi Parti ve Saadet Partisi etiketlenerek "güneş gözlüklü surat" emojisi kullanıldı. 

Gelecek Partisi'nin bu tweetini Davutoğlu da "Hayırlı cumalar" mesajı ile paylaştı.

GENEL BAŞKANLIK YAPTIĞI AKP'DEN İHRAÇ EDİLECEKTİ

Davutoğlu, 2014 yılı ağustos ayından 2016 yılı mayıs ayına kadar genel başkanlık koltuğunda oturduğu AKP’den ihraç edilmek istenirken istifa etmişti. 

Davutoğlu dün İçişleri Bakanlığı'na kuruluş müracaatını yaptığı Gelecek Partisi'nin ilkelerini bugün Ankara’da düzenlenen programla açıkladı. 

“Siyaset dilimiz insan onuruna ve özel hayatın mahremiyetine saygı temeline dayanmaktadır.” diyen Ahmet Davutoğlu siyasi iletişimde ilkelerini nezaket olacağını söyledi.
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