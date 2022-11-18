Samanyolu Haber /Dünya / İlk onay çıktı: Yapay et satışı başlıyor /18 Kasım 2022 17:13

İlk onay çıktı: Yapay et satışı başlıyor

Tartışmalara yol açan ancak dünyada kaynak kullanımı ve iklim krizi açısından büyük destek gören yapay etle ilgili ABD’den önemli bir adım geldi. ABD Gıda ve İlaç Dairesi, ilk defa laboratuvarda hayvan hücrelerinden tavuk eti üreten bir şirkete 'güvenli tüketim" onayı verdi.

SHABER3.COM

Dünyada tartışma yaratan laboratuvarda üretilmiş et için ABD Gıda ve İlaç Dairesi'den (FDA) onay geldi.

FDA, ilk defa yapay etin insan sağlığı için güvenilir olduğunu onayladı. Böylece California merkezli Upside Foods şirketi, tavuk hücresini geliştirerek ürettiği etin satışına başlayabilecek. Şirketin ABD Tarım Bakanlığı'nın incelemeleri sonrası yapay tavuk eti satışına başlayacağı bildirildi.

FDA Gıda ve İlaç Komiseri Dr. Robert M. Califf ve FDA Gıda Güvenliği ve Uygulamalı Beslenme Merkezi Direktörü Susan T. Mayne, yayınladıkları açıklamada, “Hücre geliştirme teknolojisi, hayvanlardan alınan hücreler kullanılarak yiyecek üretilmesini sağlıyor. Bu ürünlerin yakın gelecekte ABD'de tüketime hazır olması bekleniyor” ifadelerini kullandı. Açıklamada bu teknolojinin çiftlik hayvanlarının yanı sıra deniz ürünlerinde de kullanılabildiğine dikkat çekildi.

Upside Foods CEO'su Uma Valeti de yapay yolla üretilen tavuk etinin çok yakında masalara geleceğini belirterek “Bu ürünler vegan ya da bitki temelli değil; hayvan olmadan üretilen gerçek et” dedi. Valeti, laboratuvarda et üretiminin bira üretimine benzediğini, hayvan hücrelerinin laboratuvarda geliştirildiğini kaydetti.

İLK ONAY SİNGAPUR’DAN GELMİŞTİ
FDA, onayın sadece söz konusu şirket için geçerli olduğunu ama yapay et üreten başka şirketlerle de görüşmeler yapıldığını açıkladı. Öte yandan ABD'de yapay et satışının önünün açılmasıyla başka ülkelerde de benzer adımların atılması bekleniyor.

Singapur, 2020'de yapay etin satışına izin veren ilk ülke olmuştu. Üreticiler, bu teknoloji sayesinde hayvanların öldürülmesinin engelleneceğini ve iklim krizinin yavaşlatabileceğini belirtiyor.

Laboratuvarda et üretimi, hayvan yetiştiriciliğine göre çok daha az su tüketilmesi nedeniyle “çevreci bir yöntem” olarak görülüyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İlk onay çıktı: Yapay et satışı başlıyor Sonraki Haber >>

Sabah, Soylu’nun polislerinin ‘tiyatrosunu’ deşifre etti

Sabah, Soylu’nun polislerinin ‘tiyatrosunu’ deşifre etti

Gazze'de korkunç yangın: 7'si çocuk en az 21 ölü

Gazze'de korkunç yangın: 7'si çocuk en az 21 ölü

Toyota, Prius'un yeni kasasını tanıttı

Toyota, Prius'un yeni kasasını tanıttı

Rusya, Ukrayna’nın bütün büyük şehirlerini vurdu

Rusya, Ukrayna’nın bütün büyük şehirlerini vurdu

Martı CEO’su ile Taksiciler Odası Başkanı arasındaki tehdit kavga büyüyor

Martı CEO’su ile Taksiciler Odası Başkanı arasındaki tehdit kavga büyüyor

Artemis 1 roketi fırlatıldı, NASA 50 yıl sonra Ay'a geri dönüyor

Artemis 1 roketi fırlatıldı, NASA 50 yıl sonra Ay'a geri dönüyor

Dünya Kupası'na beklenen seyirci gelmeyince Katar Pakistan'dan taraftar kiraladı

Dünya Kupası'na beklenen seyirci gelmeyince Katar Pakistan'dan taraftar kiraladı

Doğru bildiğimizde kararlı olmalıyız

Doğru bildiğimizde kararlı olmalıyız

Troller çıldırdı: Putin'in Erdoğan'ın bir valisi...

Troller çıldırdı: Putin'in Erdoğan'ın bir valisi...

CHP'li isim e-devlete girdi şoke oldu, Meğer AKP üyesiymiş!

CHP'li isim e-devlete girdi şoke oldu, Meğer AKP üyesiymiş!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:41:21