İlk parça tamam, geriye kaldı 19 bin 999 parça

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Milli Muharip Uçağı’nın ilk parçasının üretildiğini duyurdu.







Bir de fotoğraf paylaşan Kotil, “Milli Muharip Uçağımızın ilk parça üretimini gerçekleştirdik. Ülkemizin beka projesi için attığımız her adım bizim için çok anlamlı, çok kıymetli. Heyecanla, gayretle çalışarak aynı yolda yürüdüğümüz tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.













20 BİN PARÇA VAR







Alınan bilgiye göre, Milli Muharip Uçağı’nda (MMU) yaklaşık 20 bin parça bulunuyor ve bunların üretiminin 2022 sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. MMU’nun 18 Mart 2023’te hangardan çıkması, ilk uçuşunu da 2026’da yapması hedefleniyor.