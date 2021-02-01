Samanyolu Haber /Gündem / İlk parti koronavirüs aşılarından 24'ünün kayıp olduğu anlaşıldı /01 Şubat 2021 23:28

İlk parti koronavirüs aşılarından 24'ünün kayıp olduğu anlaşıldı

Mersin'de sağlık personeline uygulanmak üzere gönderilen ilk parti koronavirüs aşılarında 24'ünün kayıp olduğu ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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Mersin'de sağlık çalışanları için gönderilen ilk parti Covid-19 aşılarından 24 adetinin kayıp olduğu anlaşılırken, Sağlık Müdürlüğünce sorumlular hakkında idari soruşturma başlatıldı.

Mersin Toros Devlet Hastanesine sağlık personelleri için gönderilen ilk parti Covid-19 aşılarından stok sayımı sırasında 24'ünün kayıp olduğu ortaya çıktı.

Gelişmeler üzerine Mersin İl Sağlık Müdürlüğünce kayıp aşılarla ilgili idari soruşturma açıldığı, idari soruşturmanın ardından sorumlular hakkında hukuki işlem başlatılacağı öğrenildi.
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