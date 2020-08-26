Samanyolu Haber /Ekonomi / İlk raporlar endişe verici /26 Ağustos 2020 14:34

İlk raporlar endişe verici

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının sebep olduğu krizde ilk hasar raporları endişe verici.

SHABER3.COM

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı'na (OECD) üye ülkelerin gayri safi yurtiçi hasılası (GSYH) yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle 2020 yılının ikinci üç aylık döneminde yüzde 9,8 daraldı.

OECD bölgesinde yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,8 daralan ekonomide kan kaybı yılın ikinci çeyreğinde hızlandı. 

Söz konusu düşüş "OECD bölgesinde kaydedilen en sert düşüş" olarak kayıtlara geçti. 

OECD, daralmayı “Finansal krizin en yoğun olduğu 2009’un birinci çeyreğindeki yüzde 2,3 küçülmeden önemli ölçüde daha büyük.” şeklinde nitelendirdi.

İNGİLTERE YÜZDE 20,4 DARALDI

Geçici veriler esas alınarak yapılan hesaplamada, büyük ekonomilerden İngiltere’de aynı dönemde yüzde 20,4 daraldı.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) yüzde 9,5, Almanya ise yüzde 9,7, Fransa yüzde 13,8 geriledi.

İtalya yüzde 12,4 ve Japonya ise 7,8 daraldı.

Söz konusu dönemde Avrupa Birliği (AB) yüzde 11,7, Euro Bölgesi yüzde 12,1 küçüldü. 

Kurucuları arasında Türkiye'nin de yer aldığı OECD'ye 36 ülke üye.
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