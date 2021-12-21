Samanyolu Haber /Gündem / İlk SMS mesajı NFT olarak satılacak /21 Aralık 2021 17:50

İlk SMS mesajı NFT olarak satılacak

Açık artırmayı düzenleyen Paris’teki Aguttes müzayede evi, satışın 100 bin sterlin ile 200 bin sterlin arasında gerçekleşmesini beklediklerini açıkladı.

SHABER3.COM

Vodafone, dünya tarihindeki ilk SMS mesajını NFT olarak satacak ve gelirini BM mülteci ajansına (UNHCR) bağışlayacak.

DW’nin haberine göre, İngiliz telefon şirketi Vodafone, bugün yaptığı açıklamada dünya tarihindeki ilk SMS mesajı olan “Merry Christmas.” mesajının, mübadelesi mümkün olmayan jeton (NFT) formatında satılacağını açıkladı.

Yasal nedenlerle açık artırmayı kazanarak tarihin ilk SMS mesajını satın olana kişi, SMS’i sergilemek için bir sayısal resim çerçevesi de alacak.

Açık artırmayı kazanan kişinin fiyatı Bitcoin’den sonra ikinci büyük kripto para olan Ethereum olarak ödeyeceği de belirtildi.

Açık artırmayı düzenleyen Paris’teki Aguttes müzayede evi, satışın 100 bin sterlin ile 200 bin sterlin arasında gerçekleşmesini beklediklerini açıkladı.

3 Aralık 1992’de Vodafone tarafından nakledilen tarihin ilk SMS’i olan “Merry Christmas.” 15 karakterden oluşuyor.

Bu mesajı Vodafone’da program yazıcısı Neil Papworth, o sırada şirketin Noel partisinde olan meslektaşı Richard Jarvis’e göndermişti.

NFT NEDİR?

NFT’ler online medya ürünlerine kimin sahip olduğunu belgeleyen sayısal dosyalar. NFT’ler genellikle Ethereum blokzinciri ağında yaratılıyor.

NFT’lerin popüleritesi son aylarda hızla arttı.

Mart ayında, Twitter CEO’su Jack Dorsey tarihin ilk Tweet mesajını NFT olarak açık artırmaya çıkardı ve 2,9 milyon dolara sattı. Berners Lee’nin ilk WWW kaynak kodu ise 5,4 milyon dolara satıldı.
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