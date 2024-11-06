Samanyolu Haber /Dünya / İlk tebrik Netanyahu'dan /06 Kasım 2024 11:58

İlk tebrik Netanyahu'dan

İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD seçim sonuçlarının netleşmeye başlamasıyla Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ı "seçim zaferi" için tebrik etti.

SHABER3.COM

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, kendisi ve eşi adına Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ı "seçim zaferi" için tebrik etti. Netanayu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Donald ve Melania Trump, tarihin en büyük geri dönüşünü kutluyoruz. Beyaz Saray'a tarihi dönüşünüz, Amerika için yeni bir başlangıç ??ve İsrail ile Amerika arasındaki büyük ittifaka güçlü bir yeniden bağlılık sunuyor. Bu çok büyük bir zafer. Gerçek dostlukta, Binyamin ve Sara Netanyahu..."
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