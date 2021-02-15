Samanyolu Haber /Sağlık / İlk testler başarılı: Japonlar kelliğe çareyi buldu /15 Şubat 2021 13:28

İlk testler başarılı: Japonlar kelliğe çareyi buldu

Japonya’da yapılan bir araştırma saç köklerini yenileme tedavisi fikrinin gerçek olabileceğini gözler ününe serdi. Söz konusu yöntem ilk testlerden başarı ile geçti.

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Kellik sorununu ortadan kaldırmak amacıyla yapılan çalışmalara bir yenisi daha eklendi.

Japonya’da saç köklerinin yenilenmesi üzerine araştırmalar yürüten bilim insanları üzerinde çalıştıkları yöntemin başarılı sonuçlar verdiğini duyurdu.

Independent’ta yer alan habere göre, RIKEN Biyosistem Dinamikleri Araştırma Merkezi'nden bilim insanları, dökülen saçları yeniden uzatabilecek saç kökleri oluşturmak için kök hücreleri kullandı.

Sonuçları Nature’da yayınlanan araştırma kapsamında farelerden alınan kürk ve bıyık hücreleri laboratuvar ortamında başka biyolojik bileşenlerle birleştirdi.

220 farklı kombinasyonu deneyen bilim insanları ‘NFFSE medyası’ adını verdikleri 5 faktörle birleştirmenin en iyi sonucu verdiğini belirledi.

Başka bir deyişle Japon bilim insanları NFFSE medyası ile oluşturulan formülün, en kısa sürede en yüksek kök hücre çoğalma oranını verdiğini tespit etti.

Projenin lideri Takashi Tsuji, "Saç köklerinin, kök hücreler sayesinde döngüsel olarak yenilenmesi için bir yöntem oluşturduk. Bu yöntem, yakın gelecekte saç köklerini yenileme tedavisi fikrini gerçeğe dönüştürmemizi sağlayacak" dedi. 

Ancak bu kellik tedavisinin kullanıma sunulmadan önce klinik denemelerden geçmesi gerekiyor.
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