İlk toplu Cuma namazı için tarih belli oldu!









Normalleşmenin ikinci aşamasında kafe ve restoranlar belirli kısıtlamalarla açılacak, Temmuz ayında tiyatrolara gidilebilecek. Cuma namazlarının ise 12 Haziran’da başlaması hedefleniyor.









CUMA NAMAZLARI CEMAATLE 12 HAZİRAN’DA KILINACAK





4 aşamadan oluşan normalleşme adımlarının ikinci aşamasında sokağa çıkma kısıtlamalarının kademeli olarak kaldırılması planlanıyor. 65 yaş için serbest gün sayısı artacak. Kafe ve lokantalar belli sınırlamalarla hizmet verecek. Camilerde Cuma namazının dış mekân ile birlikte topluca kılınmaya başlaması 12 Haziran olarak planlandı. Cuma namazında fiziki mesafe ve maske zorunlu olacak.





KÜTÜPHANELER HAZİRANDA AÇILACAK





Umrenin ise Eylül’de yapılması planlamalar arasında yer alıyor. Kütüphanelerin de haziranda açılması planlanıyor. Spor müsabakalarının da seyircisiz olarak başlaması planlanıyor. Pandemi hastanelerinin sayıları azaltılacak.