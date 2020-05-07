Samanyolu Haber /Gündem / İlk toplu Cuma namazı için tarih belli oldu! /07 Mayıs 2020 11:30

İlk toplu Cuma namazı için tarih belli oldu!

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında toplanan AKP MYK toplantısında normalleşme adımları ele alındı. Normalleşme kapsamında 12 Haziran’da Cuma namazı camilerde ilk etapta dış mekânda kılınacak.

SHABER3.COM



Normalleşmenin ikinci aşamasında kafe ve restoranlar belirli kısıtlamalarla açılacak, Temmuz ayında tiyatrolara gidilebilecek. Cuma namazlarının ise 12 Haziran’da başlaması hedefleniyor.


 
CUMA NAMAZLARI CEMAATLE 12 HAZİRAN’DA KILINACAK

4 aşamadan oluşan normalleşme adımlarının ikinci aşamasında sokağa çıkma kısıtlamalarının kademeli olarak kaldırılması planlanıyor. 65 yaş için serbest gün sayısı artacak. Kafe ve lokantalar belli sınırlamalarla hizmet verecek. Camilerde Cuma namazının dış mekân ile birlikte topluca kılınmaya başlaması 12 Haziran olarak planlandı. Cuma namazında fiziki mesafe ve maske zorunlu olacak.

KÜTÜPHANELER HAZİRANDA AÇILACAK

Umrenin ise Eylül’de yapılması planlamalar arasında yer alıyor. Kütüphanelerin de haziranda açılması planlanıyor. Spor müsabakalarının da seyircisiz olarak başlaması planlanıyor. Pandemi hastanelerinin sayıları azaltılacak.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İlk toplu Cuma namazı için tarih belli oldu! Sonraki Haber >>

Ne yaptığını kimse anlamadı

Ne yaptığını kimse anlamadı

Can Ataklı'dan ilginç protesto!

Can Ataklı'dan ilginç protesto!

Bu açıklamalar , Civelek ailesi için kampanyaya dönüştü

Bu açıklamalar , Civelek ailesi için kampanyaya dönüştü

Arşiv unutmaz

Arşiv unutmaz

İşte çok konuşulacak video

İşte çok konuşulacak video

Perinçek'ten aşağılık itiraflar: 28 Şubat'ın hedefi cemaatti, şu an yapılanlar da onun devamıdır

Perinçek'ten aşağılık itiraflar: 28 Şubat'ın hedefi cemaatti, şu an yapılanlar da onun devamıdır

Humen Köprüsü'nde tehlikeli anlar

Humen Köprüsü'nde tehlikeli anlar

Birleşik Arap Emirlikleri’nde büyük yangın!

Birleşik Arap Emirlikleri’nde büyük yangın!

En son kızım 'baba evde ekmek yok' dedi

En son kızım 'baba evde ekmek yok' dedi

Bisikletli maymunun çocuk kaçırma girişimi

Bisikletli maymunun çocuk kaçırma girişimi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:49:16