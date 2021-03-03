Samanyolu Haber /Teknoloji / 'İlk uzay turisti' kendisine yoldaşlık edecek 8 kişi arıyor /03 Mart 2021 12:32

'İlk uzay turisti' kendisine yoldaşlık edecek 8 kişi arıyor

Japon iş insanı Maezawa Yusaku, Ay'a düzenleyeceği turistik gezide kendisine eşlik edecek 8 kişi aradığını açıkladı.

SHABER3.COM


Japon milyarder Maezawa Yusaku, 2023'te SpaceX roketiyle Ay'a düzenleyeceği gezide kendisine eşlik edecek 8 kişi aradığını duyurdu.

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Yusaku, "Bu göreve eşlik etmeniz için sizi davet ediyorum. Dünya çapından 8 insan. Görev, bugünden itibaren 2023'e kadar 2 yıl sürecek. Her türlü arka plana sahip insanın katılmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Yusaku, seçeceği 8 kişiye dair kriterlerinin ise 'insanlığa yardım etmek için istekli olmak' ile 'aynı özlemi taşıyan diğer kişileri destekleyecek istek ve beceriye sahip olabilmek' olduğunu açıkladı.
Yusaku ayrıca, 'dearMoon' turunun tüm masraflarını karşılayacağını, katılımcıların herhangi bir ücret ödemeyeceğini söyledi.

Yolculukla ilgili olarak başta dünya çapında tanınan sanatçıları seçmeyi planladığını söyleyen milyarder, "Kendinizi sanatçı olarak görüyorsanız sanatçısınızdır" diyerek daha sonra 'herkese bu şansı tanımak istediğini' açıkladı.

Aynı zamanda 2018 yılında SpaceX tarafından seçilen ilk uzay turisti olan milyarder ayrıca, daha önce Ay'a gitmek için bir 'kız arkadaş' arama çalışmalarına da başlamıştı. Ancak Yusaku bu planını 'karışık duygular' nedeniyle iptal etmişti.

Yusaku'nun yolculuk için SpaceX'e ne kadar para ödediği bilinmiyor. Elon Musk ise ödenen miktarla ilgili "Çok para" ifadelerini kullanmıştı.

Görev ayrıca, 1972'den beri düzenlenen ilk insanlı Ay uçuşu olma özelliği taşıyor.
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