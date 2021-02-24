İlk Yunanistan başladı: Dijital aşı sertifikası veriliyor

Turizm sezonu başlamadan birkaç ay önce Yunanistan uluslararası seyahatleri daha güvenli kılmak ve kolaylaştırmak adına uzun zamandır savunduğu aşı sertifikalarını vermeye başladı.







Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis geçtiğimiz ay, koronavirüs pandemisinden dolayı durma noktasına gelen uluslararası seyahatlerin yeniden canlandırılması için Avrupa Birliği çapında bir Covid-19 aşı sertifikası oluşturulması çağrısında bulunmuştu.





Ayrıca geçtiğimiz haftalarda İsrail ile Yunanistan arasında koronavirüs aşısı olanların iki ülke arasında herhangi bir kısıtlama olmaksızın seyahatine imkan sağlayan turizm anlaşması yapılmıştı.





Söz konusu sertifika yalnızca aşının her iki dozunu da almış olanlara veriliyor. Şimdiye kadar Yunanistan nüfusunun yüzde 2,2'si iki doz aşı yaptırdı.





AB, şimdilik aşı sertifikasına sıcak bakmıyor





Aşı olanlara seyahat gibi durumlarda avantaj sağlayabilecek sertifika verilmesi meselesinin de liderlerce tartışıldığını anlatan AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, kişilerin aşılandığını belgelemenin tıbbi bir gereklilik olduğunu ancak bu tür bir belgenin getireceği avantajların çok dikkatlice düşünülmesi gerektiğini vurguladı.





Yunanistan, aşı sertifikasının mecburi olmadan sadece PCR testi yapmama ve karantinada beklememe gibi avantajlar sağlamasını istiyor. Atina turizm sezonuna kadar bu sertifikaların AB'de yürürlüğe girmesi için baskı yapıyor.