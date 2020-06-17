İlk yüz yüze anket: AKP yüzde 35

Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz sorusuna katılımcıların kararsızlar dağıtıldıktan sonra yüzde 35,1 AKP cevabını verirken, yüzde 28'i CHP, yüzde 12,1'i İYİ Parti, yüzde 12'si HDP, yüzde 7,1'i de MHP cevabını verdi.







Euronews'te yer alan habere göre ankette Ali Babacan'ın kurduğu DEVA Partisi'ne yüzde 3, Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek Partisi'ne yüzde 2,4 destek çıktı.





Erken seçim yapılmasını destekler misiniz sorusuna ise AKP seçmenlerinin yüzde 77,3'ü hayır derken yüzde 10,1'i evet, yüzde 12,6 kararsızım cevabı verdi. CHP, HDP ve İYİ Parti seçmenlerinin yarısından fazlası ise erken seçim yapılmasını istiyor.





Öte yandan AKP'ye alternatif olma hedefiyle çıkan DEVA Partisi ve Gelecek Partisi seçmenlerinin çok büyük bir kısmı erken seçim yapılmasını istemiyor.





En önemli problem yine ekonomi ve işsizlik







Türkiyenin en önemli probleminin ne olduğu sorusuna katılımcıların yüzde 39,2'si ekonomi derken yüzde 19,5'i işsizlik cevabını verdi. Yine 8,4'ü geçim sıkıntısından şikayet ederken yüzde 5,8'i en büyük sorun olarak pahalılığı gösterdi. Onu sırasıyla eğitim, adalet, güvenlik, sağlık ve demokrasi eksikliği takip etti.





24 Haziran seçimlerinde AKP ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'na oy verdiği halde bugün başka bir partiye oy vereceğini söyleyenlere sorulan parti tercihlerini neden değiştirdikleri sorusuna katılımcıların yüzde 52,3'ü ekonomik nedenler, yüzde 12,5'i seçim vaatlerinin yerine getirilmemesi, yüzde 11,2 kötü yönetim, yüzde 8,9'u ise antidemokratik uygulamalar cevabını verdi.







Gençlerin yarıdan fazlası yurt dışında yaşamak istiyor







30 yaşın altındaki katılımcılara yöneltilen "imkanınız olsaydı Avrupa, ABD veya Kanada gibi yerlerde yaşamak ister miydiniz?" sorusunda yüzde 59,7'si evet derken yüzde 28,8'i hayır cevabını verdi.





Bin 410 kişi ile yüz yüze yapılan görüşme sonucu yapılan ankette hata payının yüzde 2,5 olduğu açıklandı.





