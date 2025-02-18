İlk yüz yüze görüşme: ABD ve Rus heyetleri Riyad'da görüşmeye başladı





ABD Başkanı Donald Trump geçen hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüşmüş ve başkanlık kampanyası sırasında defalarca sona erdirme sözü verdiği savaş konusunda üst düzey yetkililere müzakerelere başlama talimatı vermişti.



ABD-Rusya zirvesi bugün Riyad'ın kuzeybatısındaki Diriye Sarayı'nda başladı. Görüşmelerde ABD tarafında Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ve Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff bulunuyor. Rus tarafında ise Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Moskova'yı temsil ediyor.Zirveye Suudi Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan ve Devlet Bakanı Musaid el-Ayban da katılıyor.Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere dün gece Ankara'ya geldi.Ukrayna liderinin Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Erdoğan'la görüşmesi ve iki liderin ortak açıklama yapması bekleniyor.Washington ile Gazze Şeridi'nin geleceği konusunda da görüşmeler yürüten Riyad, 20 Ocak'ta göreve başlayan Trump yönetimi ile Moskova arasındaki ilk temaslarda rol oynamış ve geçen hafta bir esir takasının gerçekleşmesine yardımcı olmuştu.