Samanyolu Haber /Gündem / İlkay Akkaya konserine 'PKK' iptali /31 Ağustos 2022 20:03

İlkay Akkaya konserine 'PKK' iptali

Geçtiğimiz günlerde Adana'daki bir konseri iptal edilen şarkıcı İlkay Akkaya'nın bu kez de Mardin'deki etkinliğinin iptal edildiği aktarıldı.

SHABER3.COM

Mardin Valiliği, sanatçı İlkay Akkaya'nın 24 Eylül tarihinde Kamor Millet Bahçesi amfi tiyatro açık alan sahnesinde düzenleyeceği konsere izin verilmediğini duyurdu.

Mardin Vali Yardımcısı Abdullah Demirbağ imzalı açıklamada, "24 Eylül 2022 tarihinde İlimiz Kamor Millet Bahçesi amfi tiyatro açık alan sahnesinde İlkay Akkaya sanatçısı tarafından konser etkinliğinin düzenlenmesi ile ilgili izin taleplerine istinaden Valiliğimizce ilgi (b) sayılı yazımız ile izin verilmediği bildirilmiştir" denildi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Ancak sanatçı ekibinde yer alan şahıslardan bazılarının PKK/KCK terör örgütü elebaşını övücü mahiyette faaliyetler gösterdiği, ulusal basın yayın organlarında yapılan araştırmalar neticesinde tespit edildiğinden bahse konu konser etkinliğinin yapılması Valiliğimizce uygun görülmemiştir.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İlkay Akkaya konserine 'PKK' iptali Sonraki Haber >>

Zengin Batılılar Bosna'da 'insan avlamak' için para ödemiş

Zengin Batılılar Bosna'da 'insan avlamak' için para ödemiş

Erdoğan'ın Saray'ında 'askerinle bin yaşa da Mustafa Kemal Paşa' sesleri

Erdoğan'ın Saray'ında 'askerinle bin yaşa da Mustafa Kemal Paşa' sesleri

Perinçek'in Hz. Muhammed (sav) kıyaslaması tepki çekti: 1 yılda ancak 40 kişiyi buldu

Perinçek'in Hz. Muhammed (sav) kıyaslaması tepki çekti: 1 yılda ancak 40 kişiyi buldu

Canlı yayında kalp krizi geçiren Nasrullah Ayan vefat etti

Canlı yayında kalp krizi geçiren Nasrullah Ayan vefat etti

Thodex CEO’sunun Türkiye’ye getirilmesi bekleniyor

Thodex CEO’sunun Türkiye’ye getirilmesi bekleniyor

Nihal Olçok'tan flaş ifşa: 15 Temmuz'un şahitlerini susturdular

Nihal Olçok'tan flaş ifşa: 15 Temmuz'un şahitlerini susturdular

Erdoğan'ın eski sağ kolu, AKP'deki başka bir rüşvet ağını anlattı

Erdoğan'ın eski sağ kolu, AKP'deki başka bir rüşvet ağını anlattı

Artemis Ay'a gidiyor

Artemis Ay'a gidiyor

[Harun Tokak] Evlerinize Görünmeyen Melekler Misafir Olabilir

[Harun Tokak] Evlerinize Görünmeyen Melekler Misafir Olabilir

Cami avlusunda dehşet: Baba tuttu, oğlu bıçakladı

Cami avlusunda dehşet: Baba tuttu, oğlu bıçakladı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:06:55