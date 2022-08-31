İlkay Akkaya konserine 'PKK' iptali

Mardin Valiliği, sanatçı İlkay Akkaya'nın 24 Eylül tarihinde Kamor Millet Bahçesi amfi tiyatro açık alan sahnesinde düzenleyeceği konsere izin verilmediğini duyurdu.



Mardin Vali Yardımcısı Abdullah Demirbağ imzalı açıklamada, "24 Eylül 2022 tarihinde İlimiz Kamor Millet Bahçesi amfi tiyatro açık alan sahnesinde İlkay Akkaya sanatçısı tarafından konser etkinliğinin düzenlenmesi ile ilgili izin taleplerine istinaden Valiliğimizce ilgi (b) sayılı yazımız ile izin verilmediği bildirilmiştir" denildi.



Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:



Ancak sanatçı ekibinde yer alan şahıslardan bazılarının PKK/KCK terör örgütü elebaşını övücü mahiyette faaliyetler gösterdiği, ulusal basın yayın organlarında yapılan araştırmalar neticesinde tespit edildiğinden bahse konu konser etkinliğinin yapılması Valiliğimizce uygun görülmemiştir.