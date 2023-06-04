Samanyolu Haber /Spor / İlkay Gündoğan'ın hızlı golü İngiltere'nin dilinde /04 Haziran 2023 10:19

İlkay Gündoğan'ın hızlı golü İngiltere'nin dilinde

Manchester City'nin kaptanı, 13 saniyeden az bir sürede meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.

SHABER3.COM

İngiltere'de top koşturan Türk asıllı Alman milli futbolcu İlkay Gündoğan, The Football Association Challenge Cup finalinde turnuvanın en hızlı golüne imza attı.

İngiltere'de her yıl düzenlenen etkinlikte Manchester City'nin kaptanı, 13 saniyeden az bir sürede meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.

Wembley Stadyumu'nda Manchester United'a karşı gerçekleşen karşılaşmada golün tam olarak 12.91 saniyede atıldığı duyuruldu.

Takımının ikinci golüne de imza atan futbolcu Manchester City'nin Manchester United'ı 2-1 mağlup ederek kupaya uzanmasını sağladı.


Hedef üçte üç

Manchester City İngiliz Premier League'de şampiyonluğunu ilan etmişti.

Üçte üç yapmayı hedefleyen Pep Guardiola'nın oyuncuları, şampiyonluk ve FA Cup'ın ardından Şampiyonlar Ligi'nde de kupa kaldırmayı umuyor.  

Manchester City, 10 Haziran'da İstanbul'da yapılacak finalde İtalya'dan Inter Milan ile karşılaşacak.

Bir finalde bundan önceki en hızlı gol, 2009 finalinde Chelsea'ye karşı Everton adına 25 saniyede Louis Saha tarafından atılmıştı.
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