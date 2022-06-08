Samanyolu Haber /Ekonomi / İlker Aycı, THY'yi yedi yıl boyunca bakın nasıl yağmalamış /08 Haziran 2022 08:26

İlker Aycı, THY'yi yedi yıl boyunca bakın nasıl yağmalamış

Airport Haber yazarı Murat Herdem, geçtiğimiz ocak ayında görevden alınan THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'nın ardında bıraktığı enkazı köşesine taşıdı.

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Murat Herdem, "İlker Aycı görevden alınalı çok oldu ama her gün yeni bir meziyetini öğreniyoruz. Kendisi gitti, icraatleri kaldı yadigar... Koskoca bayrak taşıyıcı havayolunu 7 yıl boyunca eline oyuncak etmiş... Almış, vermiş, satmış, savmış, kiralamış, eşe dosta can vermiş... Geride kalanlar, Aycı'nın bıraktığı enkazı restore etmek için aylardır gece gündüz çalışıyorlar." diye yazdı.

"Pandemi etkisini kaybederken rakiplerine karşı avantaj sağlamak ve hızlı reaksiyon almak zorunda olan THY, bir taraftan rekabet ederken diğer taraftan enkazı düzeltmeye çalışıyor. Şimdi öğreniyoruz ki, THY'nin imkanları ile zamanında yine birileri ayakta tutulmaya çalışılmış..." ifadelerini kullanan Herdem, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'deki birçok millet bahçesi projesi gibi Atatürk Havalimanı millet projesini de yürüten (Erdoğan'ın gizli kasası) Yapı Yapı şirketinin Üsküdar Libadiye'deki 28 bin metrekarelik iş merkezi tam da krizin ortasında THY tarafından kiralanmış.

Başka yer yok gibi, THY Genel müdürlük binası ya da herhangi bir yerleşkesi ile alakası olmayan bir noktada operasyon merkezi neden kiralanır merak içindeyim...

Koskoca İstanbul'da başka müsait bina mı yoktu da orası kiralandı?

Kiralanan ofis, ulaşım açısından uygun olur, merkezi noktada olduğu için tercih edilir bunu da anlarım. Ama öyle de değil! Ne metrobüs geçiyor ne metro... Tam tabirle, 'sapa'  bir yerde...

Üstelik teknoloji şirketi için kiralanan binaya ciddi anlamda masraf da yapılmış. Herhalde Yapı Yapı şirketi alel acele natamam binayı bir an önce para getirmesi için THY'ye kiralamış, onlar da THY'nin parasıyla güzelce dayayıp döşemişler...
Yapı Yapı açısından güzel ticaret... Tebrik etmek gerekir..."
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