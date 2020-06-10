Samanyolu Haber /Gündem / İlker Başbuğ Erdoğan’ın talimatıyla ifadeye çağrıldı /10 Haziran 2020 10:26

İlker Başbuğ Erdoğan’ın talimatıyla ifadeye çağrıldı

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ bir televizyon programındaki açıklamaları sebebiyle ifadeye çağrıldı.

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Ankara Başsavcılığı, 6 AKP’linin yaptığı suç duyurusu üzerine eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ hakkında başlatılan soruşturma kapsamında, Başbuğ'un ifadesinin alınması için İstanbul Anadolu Başsavcılığı'na talimat yazısı gönderdi.

Katıldığı bir televizyon programında yaptığı konuşmada eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmasının önünü açan düzenleme için, “26 Haziran 2009’da bu iki konuyu içeren kanun teklifini kim hazırladı? Ben bilmiyorum. ‘Araştırsınlar’ diyorum. Ben bir ipucu veriyorum. ” demişti.
 
ERDOĞAN SUÇ DUYURUSU TALİMATI VERMİŞTİ

Başbuğ’un sözlerine cevap veren Erdoğan ise, “Bu boru göstermeye benzemez, parlamentonun hukuku boru ile sindirilemez.” demiş AKP’lileri suç duyurusunda bulunmaya davet etmişti.

Erdoğan’ın talimatı üzerine 2009’daki yasa teklifinin altında imzası bulunan AKP milletvekilleri Bekir Bozdağ, Ahmet Aydın, Mustafa Elitaş, Mehmet Ceylan, Ahmet Müfit Doğan ve Yahya Doğan, 7 Şubat tarihinde avukatları aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Dilekçede, Başbuğ hakkında “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçundan soruşturma yapılarak dava açılması istenmişti. Askerlerin sivil mahkemede yargılanmasının önünü açan yasanın “Değişiklik önergelerinin ne teklif aşamasında ne de yasalaşması sürecinde herhangi bir örgütün etkisi söz konusu olmamıştır” ifadeleri kullanılmıştı.

Başbuğ’un katıldığı yayının görüntülerini RTÜK’ten temin eden ve bilirkişi aracılığıyla yazıya döktüren Ankara Başsavcılığı, ikinci hamle olarak Başbuğ’un ifadesinin alınmasına karar verdi. Başsavcılık, bunun için İstanbul Anadolu Başsavcılığına bir talimat yazısı gönderdi. Başbuğ, savcılığın talimatı kapsamında İstanbul’da ifade verecek.
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