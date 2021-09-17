İlker Başbuğ’un 4 yıla kadar hapsi istendi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un “kamu görevlilerine görevinden dolayı hakaret” suçundan cezalandırılması istemiyle dava açtı. İddianamede, İlker Başbuğ'un dört yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.





Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un 2020 yılının başında özel bir televizyon kanalında yaptığı siyasetçilerle ilgili AKP kanadında büyük tepki çekmiş ve bazı milletvekilleri Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın isteği üzerine Başbuğ hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.







