Samanyolu Haber /Gündem / İlker Başbuğ’un 4 yıla kadar hapsi istendi /17 Eylül 2021 17:14

İlker Başbuğ’un 4 yıla kadar hapsi istendi

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un AKP ile ilgili açıklamaları nedeniyle başlatılan soruşturma tamamlandı. İddianamede Başbuğ'un 'kamu görevlilerine hakaret' suçlamasıyla 4 yıla kadar hapsi istendi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un “kamu görevlilerine görevinden dolayı hakaret” suçundan cezalandırılması istemiyle dava açtı. İddianamede, İlker Başbuğ'un dört yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un 2020 yılının başında özel bir televizyon kanalında yaptığı siyasetçilerle ilgili  AKP kanadında büyük tepki çekmiş ve bazı milletvekilleri Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın isteği üzerine Başbuğ hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.


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