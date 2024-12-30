Samanyolu Haber /Gündem / İlkokullarda 'karne' dönemi sona eriyor /30 Aralık 2024 10:48

İlkokullarda 'karne' dönemi sona eriyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2025 yılında ilkokullarda karne uygulamasının sona ereceğini duyurdu. Tekin, yeni eğitim-öğretim yılında, ilkokul öğrencilerine karne yerine gelişim raporu verileceğini belirtti.

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2024 yılına dair genel değerlendirmelerini paylaşırken, 2025 yılında hayata geçirilecek yeni uygulamaları duyurdu.

Tekin, yeni öğretmen atamaları, okul öncesi uygulamalar, mülakat tartışmaları ve eğitimdeki dijital bağımlılıkla mücadele konularına da değindi.

Mynet'te yer alan habere göre; Yusuf Tekin 2025'te ilkokullarda karne uygulamasının yerine "gelişim raporu" uygulamasına geçileceğini açıkladı. Bu değişiklikle birlikte öğrencilerin eğitim süreçleri, daha ayrıntılı bir şekilde değerlendirilecek ve raporlama yöntemiyle desteklenecek.

ÖZEL OKUL ÜCRETLERİ VE YÖNETMELİK DÜZENLEMELERİ
Özel okulların eğitim ücretleriyle ilgili de önemli açıklamalar yapıldı. Tekin, özel okullarda eğitim ücretlerinin enflasyon oranı ile sınırlı tutulamayacağı durumlarda, okul ücretleri gibi konularda yeni düzenlemeler yapılacağını duyurdu. Ayrıca, fahiş fiyatlarla kitap satışı gibi sorunlara karşı yönetmelik çalışmaları başlatılacak.

2024 ÖĞRETMEN ATAMALARI VE YENİ AKADEMİ GİRİŞ SINAVI
Yusuf Tekin, 2024 yılı için öğretmen atamalarına ilişkin planlamaların tamamlandığını belirterek, KPSS sonuçlarına göre öğretmen alımlarının yapılacağını söyledi. Ancak 2025'te KPSS yerine "Akademi Giriş Sınavı" (AGS) yapılacak ve öğretmen adayları, bu sınavla Millî Eğitim Akademisi'ne kabul edilecek.

MÜLAKAT TARTIŞMALARI VE ADALETLİ UYGULAMA
Mülakat uygulamalarıyla ilgili tartışmalara değinen Bakan Tekin, komisyonlar arasında adaletsizlik olmadığını belirtti. Mülakat puanlarına göre bazı adayların sıralamalarının değiştiğini ifade eden Tekin, "Mülakat yapıyorsak, sonuçların değişmesi doğaldır" dedi.

OKUL ÖNÜNDE KUMANYA DAĞITILMASINA KARŞI ÇIKILDI
Bakan Tekin, okullarda şov amaçlı kumanya dağıtımı ve benzeri uygulamalara karşı olduklarını vurguladı. Okul yolunda tarihi geçmiş süt veya gıda ürünlerinin dağıtılmasının, çocukların güvenliğini tehlikeye atabileceğini belirtti ve bu tür uygulamalara kesinlikle izin vermeyeceklerini söyledi.


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