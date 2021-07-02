"İllegal silah taşıyan MİT suçlu, mani olanlar değil"

Silah yüklü MİT tırlarını haber yaptığı için 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan gazeteci Can Dündar, sosyal medya hesabından Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun onama kararına tepki gösterdi.







Dündar, “Hep yazdık, yine yazalım: Suç olan, MİT’in yetkisini aşarak, illegal olarak, cihatçılara silah taşıması, Meclis’ten habersiz Türkiye’yi savaşa sokmasıydı. Kendi suçlarını örtmek için, buna mani olanları, haber yapanları suçladılar, yargıladılar, cezalandırdılar” paylaşımı yaptı.













Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Adana ve Hatay’da durdurulan MİT tırları davasında eski Adana Jandarma Bölge Komutanı Hamza Celepoğlu, eski Adana Cumhuriyet Başsavcısı Süleyman Bağrıyanık, savcılar Ahmet Karaca, Aziz Takçı ve Özcan Şişman’a verilen hapis cezalarını onanmasına hükmetmişti.