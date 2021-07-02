Samanyolu Haber /Gündem / "İllegal silah taşıyan MİT suçlu, mani olanlar değil" /02 Temmuz 2021 12:53

"İllegal silah taşıyan MİT suçlu, mani olanlar değil"

Gazeteci Can Dündar, Yargıtay’ın MİT tırlarını durduran savcılar hakkındaki hapis cezası kararını onamasına tepki gösterdi. Dündar, “Suç olan, MİT’in yetkisini aşarak ve illegal olarak cihatçılara silah taşımasıydı. Kendi suçlarını örtmek için buna mani olanları, haber yapanları suçladılar, yargıladılar, cezalandırdılar” dedi.

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Silah yüklü MİT tırlarını haber yaptığı için 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan gazeteci Can Dündar, sosyal medya hesabından Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun onama kararına tepki gösterdi.

Dündar, “Hep yazdık, yine yazalım: Suç olan, MİT’in yetkisini aşarak, illegal olarak, cihatçılara silah taşıması, Meclis’ten habersiz Türkiye’yi savaşa sokmasıydı. Kendi suçlarını örtmek için, buna mani olanları, haber yapanları suçladılar, yargıladılar, cezalandırdılar” paylaşımı yaptı.



Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Adana ve Hatay’da durdurulan MİT tırları davasında eski Adana Jandarma Bölge Komutanı Hamza Celepoğlu, eski Adana Cumhuriyet Başsavcısı Süleyman Bağrıyanık, savcılar Ahmet Karaca, Aziz Takçı ve Özcan Şişman’a verilen hapis cezalarını onanmasına hükmetmişti.
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