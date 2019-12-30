İltica başvurularında favori Almanya: Türk vatandaşları kaçıncı sırada?

Avrupa Birliği (AB) istatistik kurumu Eurostat'ın verilerine göre 2019 yılının Ocak-Kasım ayları arasında yaklaşık 133 bin kişi Almanya'dan uluslararası koruma talep etti.







Euronews'ten Burak Ortahamamcılar'ın haberine göre Almanya'da siyası sığınma başvuruları 2018 yılına oranla yüzde 13 oranında azalsa da Batı Avrupa ülkesi birlik içinde en çok iltica başvurusu alan konumunu korudu. Buna göre AB ülkelerine 2019 yılında eylül ayına kadar yapılan 100 iltica başvurusunun 23'ü Almanya'da gerçekleşti. Bu oran 2018 yılında yüzde 28, 2017'de ise yüzde 31 olarak kaydedilmişti.





2019'un üçüncü çeyreğinde siyası sığınmacılar Almanya'dan sonra en çok Fransa ve İspanya'yı tercih etti.





Türkler üçüncü sırada





Eurostat'ın 2019 yılı üçüncü çeyrek rakamlarına göre Almanya'dan siyası sığınma isteyen ülke vatandaşları arasında Türkler üçüncü sırada.





Söz konusu 3 ayık süreçte yaklaşık 10 bin Suriyeli Batı Avrupa ülkesinden korunma talep ederken, Iraklıların sayısı 3 bin 71; Türk vatandaşlarının ise 3 bin 635 oldu.





Haziran ayı baz alındığında toplam başvuru geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26,9 azalarak 9 bin 691 olurken Türkiye 751 başvuruyla gene üçüncü sırada yer almıştı.