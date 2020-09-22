Samanyolu Haber /Dünya / İltica başvurularında keskin düşüş /22 Eylül 2020 16:32

İltica başvurularında keskin düşüş

İltica başvurularında yılın ikinci çeyreğinde görülen keskin düşüşe Covid-19 salgını neden oldu. En fazla başvuruyu Suriye, Afganistan ve Venezuela vatandaşları yaptı.

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Avrupa Birliği (AB) ülkelerine 2020'nin ikinci çeyreğinde ilk kez iltica başvurusu yapanların sayısı ilk çeyreğe göre yüzde 69 azalarak 46 bin 500 oldu.

Avrupa İstatistik Ofisi'nin verilerine göre, AB üyesi ülkelere iltica başvuruları 2019'un aynı dönemine göre de yüzde 68 azaldı. Başvuru sayılarındaki düşüşe yeni tip Coronavirus (Covid-19) salgını nedeniyle Mart 2020'de başlayan tedbirler neden oldu.

AB ülkelerine bu yılın ikinci çeyreğinde en fazla başvuru Suriye, Afganistan ve Venezuela vatandaşları tarafından yapıldı. Bu dönemde 7 bin 700 Suriyeli, 4 bin 200 Afganistanlı ve 3 bin Venezuelalı iltica hakkı istedi.

En fazla iltica başvurusu ise Almanya, Fransa ve İspanya'ya yapıldı. Almanya'ya 14 bin 200, Fransa'ya 8 bin 900 ve İspanya'ya 7 bin 200 kişi iltica başvurusunda bulundu. Bu üç ülkeye yapılan başvurular toplam başvuruların üçte ikisini oluşturdu.

Haziran 2020 sonu itibarıyla AB ülkelerine yapılan ve karar aşamasında olan 841 bin 600 başvuru bulunuyor. Bunların yüzde 34'ünün Almanya, yüzde 19'unun Fransa, yüzde 14'ünün ise İspanya tarafından karara bağlanması bekleniyor. 
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