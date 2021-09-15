İltica için en ilginç yolu buldu ancak...

Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde apartman görevlisi Engin Arıcı'nın yaşadığı evin kapısına “Alevi defol Kürt” şeklinde yazılan yazılarla ilgili soruşturmayı yürüten polis çarpıcı bir sonuca ulaştı. Çevredeki güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi sonucu yazının ev sahibi Engin Arıcı tarafından yazıldığı belirlendi. Gideceği Avrupa ülkelerinde iltica etmek için böyle bir yola başvurduğunu itiraf eden Engin Arıcı, şikayetçi olarak gittiği karakolda, hakkında “Halkı kin ve nefrette sürükleme” suçundan işlem yapılarak mahkemece tutuklandı.





KAMERA GÖRÜNTÜSÜ ELE VERDİ





Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi Çopru köyünde yaşayan Arıcı ailesi, 1993 yılında Malatya'ya göç etmek zorunda kaldıktan sonra 2016'da bu kez Mersin'e yerleşti. Yaşadıkları apartmanda 3 yıldır temizlik görevlisi olarak çalıştığı belirlenen Engin Arıcı'nın evinin kapısına 11 Eylül günü yazıldığı saptanan “Alevi, Kürt, defol ve ölüm'' şeklindeki ırkçı yazılarla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.





Soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çevrede bulunan kameraların görüntüleri alınarak incelendi. Yapılan ince ve duyarlı çalışması sonucu yazıyı yazanın ev sahibi olduğu görüntülerden tespit edildi. Görüntüye göre Engin Arıcı, evin önünü süpürdükten sonra, demir korkuluklu kapının arkasına geçerek ırkçı yazıyı yazıyor.







SUÇUNU İTİRAF ETTİ, TUTUKLANDI







Soruşturma kapsamında ifadesi alınmak üzere gözaltına alınan Arıcı, kendisine güvenlik kamera görüntüleri izletilince suçunu itiraf etti. Apartman görevlisi Engin Arıcı, aile fertleriyle daha iyi bir yaşam için Avrupa'nın herhangi bir ülkesine gitmeyi planladığını, yazıyı da iltica başvurusunda bulunurken mahkemelerde delil olarak kullanmak için yazdığını söyledi. Hakkında “Halkı kin ve nefrete sürüklemek” suçundan işlem yapılarak mahkemeye çıkartılan Engin Arıcı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.