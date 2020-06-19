Samanyolu Haber /Dünya / İlticalarda '2019'un en'leri açıklandı /19 Haziran 2020 11:27

İlticalarda '2019'un en'leri açıklandı

Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerine geçen sene 612 bin 700 iltica başvurusu yapılırken, en fazla kişiyi Almanya kabul etti.

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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), "20 Haziran Dünya Mülteciler Günü" dolayısıyla AB'ye 2019'ya yapılan iltica başvuruları ve bu başvuru sahiplerine ilişkin güncel verilerini yayımladı.

Buna göre, AB üyelerine 152 farklı ülkeden toplam 612 bin 700 kişi iltica başvurusunda bulunurken, en fazla başvuru Suriye (74 bin 400), Afganistan (52 bin 500) ve Venezuela (44 bin 800) kökenli kişiler tarafından yapıldı.

En fazla sığınma kabul eden AB ülkesi Almanya (142 bin 500) olarak ön plana çıkarken, bu ülkeyi Fransa (119 bin 900) ve İspanya (115 bin 200) takip etti.

İltica talebinde bulunanların yüzde 7'si refakatsiz çocuklardan oluşurken, yetişkin başvurularının yüzde 62'si erkekler, yüzde 38'i de kadınlardan oluştu.
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