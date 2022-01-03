Samanyolu Haber /Gündem / İlyas Salman hakkında hapis itemi ile dava açıldı /03 Ocak 2022 07:58

İlyas Salman hakkında hapis itemi ile dava açıldı

Sosyal medya hesabından Türk milletini aşağılayan ifadeler kullandığı iddia edilen oyuncu İlyas Salman (67) hakkında "Türk milletini alenen aşağılama" suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

SHABER3.COM

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede aktör İlyas Salman'ın sosyal medya üzerinden paylaştığı video aracılığıyla "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni, Türkiye Hükümeti'ni ve devletin yargı organlarını alenen aşağılamaya yönelik sözler" söylediğinin ihbar edilmesi üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. İddianamede Salman'ın 25 Ocak 2021'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında Türk milletini aşağılayan ifadelerde bulunduğu öne sürüldü.

Salman'ın ifadesi: "Düşünce özgürlüğü çerçevesinde ifadeler"

İlyas Salman'ın alınan ifadesinde videoda söylediği sözlerin suç teşkil etmediğini, kimseyi aşağılama kastının olmadığını, düşünce ve fikir özgürlüğü çerçevesinde ifadeler kullandığını öne sürdüğü belirtildi. Salman'ın ifadesinde muhalif bir kişi olduğunu ve daha iyi bir gelecek için eleştiri yapmak gerektiğini kaydederek üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini söylediği hatırlatıldı. İddianamenin değerlendirme kısmında ise video içeriğinde yer alan söylemlerin aşağılama kastıyla söylendiği, düşünce ve eleştiri özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği kanaatine varıldığı belirtildi.

Bakanlık soruşturma açılmasına izin verdi

Şüphelinin üzerine atılı "Türk milletini alenen aşağılama" suçuna ilişkin yürütülecek soruşturmanın Adalet Bakanlığı'nın soruşturma iznine tabi olduğu hatırlatılan iddianamede, Adalet Bakanlığı'nın geçtiğimiz Eylül ayında fezleke düzenleyerek şüpheli yönünden soruşturma açılmasına izin verdiği ifade edildi.

İddianamede İlyas Salman'ın "Türk milletini alenen aşağılama" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Hazırlanan iddianameyi mahkeme kabul etti. Tutuksuz yargılanacak Salman, Mart ayında Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İlyas Salman hakkında hapis itemi ile dava açıldı Sonraki Haber >>

Sudan'da sular durulmuyor

Sudan'da sular durulmuyor

1978'de üretime başlayan İBB Halk Ekmek'i RTE kurmuş!

1978'de üretime başlayan İBB Halk Ekmek'i RTE kurmuş!

'Dua Saati'

'Dua Saati'

Uzayda badminton maçı yaptılar

Uzayda badminton maçı yaptılar

2021 yılına damgasını vuran 10 haber

2021 yılına damgasını vuran 10 haber

Şahan Gökbakar’dan zamlarla ilgili dikkat çeken paylaşım

Şahan Gökbakar’dan zamlarla ilgili dikkat çeken paylaşım

Rus Büyükelçi suikastı davasından çok önemli bilgiler

Rus Büyükelçi suikastı davasından çok önemli bilgiler

Kahvehane geyiğini anlatan bakan alay konusu oldu

Kahvehane geyiğini anlatan bakan alay konusu oldu

İlber Ortaylı bombayı patlattı: İktidar bunun bedelini acı öder

İlber Ortaylı bombayı patlattı: İktidar bunun bedelini acı öder

Muharrem Sarıkaya Azerbaycan’da alay konusu oldu

Muharrem Sarıkaya Azerbaycan’da alay konusu oldu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
07:58:30