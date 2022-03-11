İmam, AKP’li zannettiği CHP’li vekile böyle dedi: Reis’e söyle, hutbede siyaset olmasın

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Ankara’da bir Kuran Kursunu ziyaret etti. Kuran Kursu hocası Kaya’yı AKP milletvekili zannederek, “Cumhuriyetin kurulduğu yıllardaki Diyanet İşleri’ni arar olduk. Çocuklarımız dinden uzaklaşıyor. Reis’e söyleyin Cuma hutbelerinde siyaset yapılıyor, bu doğru değil” dedi.





Kaya, CHP milletvekili olduğunu açıklayınca da Kuran Kursu hocası, “Sizden buraya pek gelen olmazdı” diye konuştu.





Yaşadıklarını Meclis kürsüsünden paylaşan Kaya, sosyal medyadan da şu açıklamada bulundu: “Keçiören’de bir kuran kursuna taziyeye gittim. Kuran kursu hocası beni AKP Milletvekili sanarak: “Cuma hutbelerinde siyaset yapılıyor, bu doğru değil. Reis’e bunu anlatın.” dedi Değerli Hocam sözünüzü Meclis kürsüsünden, [email protected] ’a ve AKP Milletvekillerine ulaştırdım.”



