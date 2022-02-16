İmam Hatip müdürü, 10 kız öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı

Habertürk’te yer alan habere göre 10 ayrı kız öğrenciye yönelik tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli okul müdürü Mustafa Kartaler. gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı Beylikova Sulh Ceza Mahkemesi tarafından ‘çocuğa karşı cinsel taciz’ ve ‘cinsel istismar’ suçlarından tutuklandı.





POLİS GÖRÜNTÜ ALINMASINI ENGELLEDİ

Beylikova Adliye kapısı önünde sanığın çıkmasını bekleyen basın mensuplarını gören polis ekipleri Mustafa Kartaler’yi arka kapıdan çıkararak görüntü almasını engelledi. İlçeden ekip aracı ile getirilen zanlı, Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne getirildi. Burada korona virüs testi yapılan ardından sağlık kontrolünden geçirilen M. K. cezaevine gönderildi.





KAYMAKAM DİLEKÇEYLE UYARDI

Alpu Kaymakamı Kübra Karaalioğlu, Eskişehir Valiliği’ne yazdığı dilekçesinde Ertuğrul Gazi İmam Hatip Ortaokulu’nda okul müdürü olarak görev yapan Mustafa Kartaler’nin tehlike arz ettiğini belirttiği öğrenildi. Kaymakam Karaalioğlu tarafından yazıldığı öğrenilen dilekçede şu ifadelere yer verildi: “Alpu Ortaokulu olarak görev yapan M.K. hakkında Rehber Öğretmen F.G.’ye okul içerisinde yapmış olduğu öğrenci görüşmelerinde ortaya çıkan kız öğrencilere uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddiaları sebebiyle açılan soruşturma neticesinde soruşturma süresi boyunca soruşturma seyrini etkilememek adına 5 Ocak 2022 tarihinden görevden uzaklaştırılmıştır.”





UYGUNSUZ DAVRANIŞLARINA RAĞMEN GÖREVİNE DEVAM ETTİ

Kaymakam Karaalioğlu’nun dilekçesinde “Okul Müdürü olarak görevlendirilen M.K.’nin sicili incelendiğinde 3 Mart 2020 tarihinde uyarma cezası, hizmet dışında devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak davranışlarda bulunmak, aylıktan ceza kesme, kınama cezası cezalarını aldığı ve adı geçen şahsın evli olduğu halde 19 yaşında biriyle kaçtığı hususundan kaynaklı görevden uzaklaştırıldığı görülmektedir. Şahsın uygunsuz davranışları nedeniyle almış olduğu disiplin cezalarına rağmen halen okul müdürü olarak görev yapmaya devam etmekte öğrencilere tehlike arz etmektedir.” bilgisi verildi.