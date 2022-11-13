İmam hatip müdürü, okulun kömürünü evini boyaması karşılığında boyacıya vermiş

BirGün’e konuşan Eğitim Gücü Sendikası Iğdır Temsilcisi Cafer Tayyar Özoğul, Cumhuriyet Başsavcılığı ile Milli Eğitim Müdürlüğü’ne şikâyet dilekçesi verdiklerini söyledi. Öğrencilerin ısınması amacıyla dağıtılan kömürlerin çalınarak amacı dışında kullanılmasına tepki gösteren Özoğul, sürecin takipçisi olacağını kaydetti.





HEM SUÇLU HEM GÜÇLÜ!



Kervansaray İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Selman Yılmaz’ın, Milli Eğitim Bakanlığı’nca okula ücretsiz gönderilen kömürleri, evinin boyatılması karşılığında boyacıya verdiği belirlendi. Usulsüzlüğü fark eden köylüler, boyacının evinin deposuna yığılan kömür çuvallarını video ile belgeledi.BirGün’de yer alan habere göre, kömürleri boyacıya veren okul müdürünün aynı zamanda, iktidara yakınlığıyla bilinen Eğitim Bir-Sen’in Iğdır temsilciliğinde başkan yardımcılığı yaptığı bildirildi. Okul müdürünün yaptığını fark eden köylüler, durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma, kömürlerin verildiği söylenilen kişinin evine baskın yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı mührü ve yazısı olan kömür çuvalları baskın ile açığa çıkarıldı. Müdürün, evinin boyanması karşılığında kömür verdiği boyacı, yaptığını itiraf etti.İddiaları sormak için aradığımız okul müdürü Selman Yılmaz ‘‘Beni aramaya hakkınız yok. Size dava açacağım’’ diye konuştu.