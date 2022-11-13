Samanyolu Haber /Gündem / İmam hatip müdürü, okulun kömürünü evini boyaması karşılığında boyacıya vermiş /13 Kasım 2022 14:50

İmam hatip müdürü, okulun kömürünü evini boyaması karşılığında boyacıya vermiş

Iğdır’da bulunan Harmandöven Mezrası köyündeki Kervansaray İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Selman Yılmaz’ın, okula gelen kömürleri menfaati için kullandığı öğrenildi. Köylüler tarafından fark edilen usulsüzlük, “Bu kadarı da olmaz” dedirtti.

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Kervansaray İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Selman Yılmaz’ın, Milli Eğitim Bakanlığı’nca okula ücretsiz gönderilen kömürleri, evinin boyatılması karşılığında boyacıya verdiği belirlendi. Usulsüzlüğü fark eden köylüler, boyacının evinin deposuna yığılan kömür çuvallarını video ile belgeledi.

BOYACI İTİRAF ETTİ

BirGün’de yer alan habere göre, kömürleri boyacıya veren okul müdürünün aynı zamanda, iktidara  yakınlığıyla bilinen Eğitim Bir-Sen’in Iğdır temsilciliğinde başkan yardımcılığı yaptığı bildirildi. Okul müdürünün yaptığını fark eden köylüler, durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma, kömürlerin verildiği söylenilen kişinin evine baskın yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı mührü ve yazısı olan kömür çuvalları baskın ile açığa çıkarıldı. Müdürün, evinin boyanması karşılığında kömür verdiği boyacı, yaptığını itiraf etti.

”TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

BirGün’e konuşan Eğitim Gücü Sendikası Iğdır Temsilcisi Cafer Tayyar Özoğul, Cumhuriyet Başsavcılığı ile Milli Eğitim Müdürlüğü’ne şikâyet dilekçesi verdiklerini söyledi. Öğrencilerin ısınması amacıyla dağıtılan kömürlerin çalınarak amacı dışında kullanılmasına tepki gösteren Özoğul, sürecin takipçisi olacağını kaydetti.

HEM SUÇLU HEM GÜÇLÜ!

İddiaları sormak için aradığımız okul müdürü Selman Yılmaz ‘‘Beni aramaya hakkınız yok. Size dava açacağım’’ diye konuştu.
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