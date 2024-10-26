İmam Rabbani'nin torunu, Hocaefendi'nin vefatı sebebiyle taziye mektubu yazdı

Sajjadah Nashin









Biz Allah’a aidiz ve O’na döneceğiz. İman ile güçlenen ve her türlü yardım ile meşgul olan, alim, ehli ilim ve hidayet sahibi olan, hem nazik hem de cömert bir şahsiyet örneği sergileyen merhum İmam Hazretleri, hayatı boyunca bağlılık ve muhabbetle hizmet etmiştir. Tüm Müslümanların ihtiyaçları için çok meşgul olan merhum, hayatını insanlara ilim ve yol göstericilik hizmetine adamıştır. Onun bu değerli hizmetleri ve çabaları unutulmazdır. Allah ona en yüksek mertebeyi versin ve bize de onun izinde ilerleme şansı tanısın. Allah merhuma rahmet etsin ve tüm insanlığa huzur ve barış getirsin. Amin.Khalifa Syed Mohammed Sadiq Raza