Samanyolu Haber /Gündem / İmamlar da aşıda öncelik istiyor /14 Nisan 2021 12:14

İmamlar da aşıda öncelik istiyor

Aşıda yetersizlik tartışmaları sürerken, imamlardan dikkat çeken bir çıkış geldi. İmamlara aşıda öncelik istediklerini açıklayan Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan talepleri konusunda yanıt beklediklerini söyledi.

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Koronavirüs aşılarında öncelik sağlanması için farklı meslek kollarından talepler gelmeye devam ediyor. Öğretmenlerin aşılaması henüz bitmemişken, gazeteciler de aşılanmaya başladı. En son imamlar aşı olmak istediklerini duyurdu. Türk Diyanet Vakıf- Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, 140 bine yakın Diyanet İşleri Başkanlığı çalışanı olduğunu söyleyerek, “Bu virüsün ortadan kalkmasının temel sebebi aşıdır. Şu anda belli kesimlerde aşılama yapılmakta. Sağlıkçılar, öğretmenler, 65 yaş ve üstü gibi. Din görevlilerinin neden aşılanması lazım? Din görevlileri toplumla iç içe. Her kesimin geldiği camilerde, kapalı mekanda cemaatle temas halindeler” diye konuştu.

Ünal, aşılama için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya din görevlilerinin de öncelikli grupta yer alması için talepte bulunduklarını ve halen bekleyişte olduklarını söyledi. 
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