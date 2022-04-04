Samanyolu Haber /Gündem / İmamlar 'minber dokunulmazlığı' istedi /04 Nisan 2022 16:00

İmamlar 'minber dokunulmazlığı' istedi

İmamlardan dikkat çeken bir talep geldi. Mil Diyanet Sen, minber dokunulmazlığının getirilmesini ve okunan hutbelerin hutbelerin yargıda dava konusu olmamasını istedi.

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a 24 Nisan 2020'de gerçekleştirdiği cuma hutbesinde, "İslam zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor. Lutiliği, eşcinselliği lanetliyor. Nedir bunun hikmeti? Hastalıkları beraberinde getirmesi ve nesli çürütmesidir" ifadeleri sebebiyle farklı STK’lardan suç duyuruları yapıldı. Erbaş'ın LGBTİ+ hedef aldığı iddia edildi. 

BirGün'de yer alan habere göre, gelen suç duyurularının ardından Manevi İlkeli Liyakatli Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası'ndan (Mil Diyanet Sen) dikkat çeken bir talep geldi. Bu yöndeki açıklamalar hakkındaki yargı önünün kesilmesi için dokunulmazlık isteyen diyanet sendikasından, “Diyanet İşleri Başkanlığımızın en seçkin kurulları tarafından özenle hazırlanan hutbelerin yargının konusu olmaması için minber dokunulmazlığını gündeme getirdik” denildi.

Açıklamanın devamında, “Son günlerde Atatürk üzerinden algı operasyonu yaparak Diyanet İşleri Başkanlığımızı ve başkanını itibarsızlaştırmaya çalışanların bu çabaları da beyhudedir. Çünkü Diyanet İşleri Başkanlığı ve din görevlilerimiz aziz milletimizin göz bebeğidir. Cuma hutbeleri üzerinden kafa karışıklığı oluşturmaya çalışan ve buradan bir şeyler çıkarmayı amaçlayan fitne ve fesatçılar bu amaçlarına ulaşamayacaklardır. İşte bu yüzdendir ki; Mil-Diyanet Sen'in aylardır gündemden düşürmediği 'Minber Dokunulmazlığı' teklifi ivedilikle yasalaşmalıdır. Minber Dokunulmazlığı ile okunan hutbeler yargının konusu olmaktan çıkarılmalıdır” ifadeleri kullanıldı.
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